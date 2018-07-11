美国将对另外2000亿美元中国进口商品加征10%的关税

美国官员发布了一份涉及数千种拟加税中国商品的清单，其中包括数百种食品以及烟草、化学制品、煤炭和钢铝。





清单还包括汽车轮胎、家具、木制品、手袋和箱包、猫狗粮、棒球手套、地毯、门、自行车、滑雪板、高尔夫球袋、卫生纸和美容产品等消费品。





美国贸易代表莱特希泽在宣布这项关税计划时表示， “ 一年多以来，特朗普政府已耐心敦促中国停止不公平做法、开放市场、并参与真正的市场竞争。 ”





“ 中国非但没有解决我们的合理关切，还开始对美国产品实施报复 ... 这种做法是没有正当理由的， ” 莱特希泽在声明中说。





特朗普政府上周开始对价值 340 亿美元的中国进口商品加征 25% 的关税，中国政府立即还以颜色，对同等金额的美国进口商品加征同样幅度的关税。





投资者担心这两个全球最大经济体之间的贸易战升级可能会打击全球增长。





特朗普称，美国最终可能对超过 5,000 亿美元的中国商品加征关税，大概是去年美国从中国进口的总额。





周二公布的新清单所针对的消费产品比上周的关税举措涉及的消费产品要多得多，使消费者和零售企业受到的直接威胁更大。





新的征税商品清单将有两个月的公开意见征求期，之后才会实施，但美国一些商业组织和资深议员很快对美国政府此举提出批评。





** 关税就是税收 **





共和党参议员、参议院财务委员会主席 Orrin Hatch 称此举 “ 显得鲁莽，而且不是一个有针对性的方法。 ”





曾支持特朗普减税和放松企业监管措施的美国商会，也对特朗普的激进关税政策提出批评。





“ 关税就是税收，简单明了。对另外 2,000 亿美元商品征税，将提高美国家庭、农民、农场主、工人和就业创造者的日常商品成本。这还将招致报复性关税，进一步伤及美国工人， ” 美国商会发言人称。





代表美国大型零售商的美国零售业领导协会 (Retail Industry Leaders Association) 表示： “ 总统已经违背了他 ‘ 给中国带来最大痛苦，给消费者带来最小痛苦 ’ 的承诺。 ”

“ 受到惩罚的是美国家庭。消费者、企业和依赖贸易的美国就业岗位，则被丢在了不断升级的全球贸易战前线， ” 该协会的国际贸易政策主管 Hun Quach 表示。





中国商务部长助理李成钢周三表示，美国公布 2,000 亿美元加征关税清单实际是干扰了经济全球化的进程，使企业承受巨大压力，合作才是中美两国的正确选择。





中国官方英文报纸中国日报在一篇社论中称，中国必须勇敢面对美国政府。





“

中国别无选择，只能以牙还牙。中国必须坚决反击，同时采取适当举措帮助使国内企业的成本降到最低，并向全球投资者进一步开放经济，

”

该报称。（路透社）

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