中国政府撤回对FACEBOOK在华成立子公司的批准

纽约时报周三援引知情人士报导称，中国撤回了对 Facebook 在浙江省开设子公司计划的批准。





据路透查阅，中国政府数据库曾显示 Facebook 开设子公司获批，但后来注册信息不见了。





这对 Facebook 是个挫折。该公司一直没能在中国站稳脚跟，其网站和即时通讯应用 Whatsapp 在中国仍是被屏蔽的状态。





这家社交网络公司因此成为最近受到中美贸易紧张局势波及的对象。





“ 在中国与美国联邦政府关税纠纷升温的当儿，加上高通 - 恩智浦半导体并购案的结局也还不明朗，如果中国阻止 Facebook 这一计划，那将给美国科技企业带来又一次警讯， ”GBH Insights 分析师 Daniel Ives 说。





Facebook 周二表示，公司已在中国成立子公司，计划设立 “ 创新中心 ” 以支持当地的初创公司和开发者。该公司没有回覆置评要求。





纽约时报引述消息人士称，虽然这个突如其来的变卦不代表 Facebook 在中国成立公司的机会就此终结，但想成功立足已非常不可能。





目前暂无法取得中国网络监管当局的置评。由于不是常规上班时间，也无法联络上其他中国官员。





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股价周三盘中触及纪录高位后回吐涨幅，终场收涨

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217.5

美元。（路透社）

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