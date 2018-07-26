特朗普倡美欧零关税　批中国针对美农民手法「恶毒」

美国总统特朗普周三（ 25 日）会晤欧盟官员，他在社交网站贴文，提议美国与欧盟零关税，同时取消所有关税、贸易壁垒以及补贴，达致自由市场及公平贸易。特朗普又批评中国，针对他所尊重的美国农民的手法「恶毒」（ Vicious ），但不会成功。农业部就表示，计划拨出 120 亿美元，援助受贸易战影响的美国农民。





特朗普周三（ 25 日）会在白宫，会见到访的欧盟委员会主席容克（ Jean Claude Juncker ）及贸易专员马姆斯特罗姆（ Cecilia Malmstrom ），相信会集中讨论关税问题。早上，他再次发文，指中国针对美国的农民，手法「恶毒」（ Vicious ）。





特朗普说，他尊重农民、农民是他所爱；中方针对美国农民，要继续拿美国的便宜不会成功。他说，美国以前做好人，现在不一样了。去年中国就赚了 5170 亿（美元）。





一日前（ 24 日），特朗普在社交网就贴文，倡议美国与欧盟同时取消所有关税、贸易壁垒以及补贴，希望达致自由市场及公平贸易。





纽约城市大学经济学教授周钜原认为，美国和欧盟根据新形势，推动欧美零关税，有一定的基础，但也有困难。他说，欧盟国家和日本、澳大利亚、加拿大等都有自由贸易协定，有的已经实施零关税。





周钜原说：欧盟将来和美国的经贸会加强，因为英国和美国之间他们是传统的友谊，所以这个不难；而且他们、英国有需要。所以这样看起来，工业国家日本、欧盟、加拿大、英国、美国之间的这个自由贸易还是存在的。





不过，特朗普的帖文亦指，美国已经准备好，但认为欧盟未必。他早前形容，开征关税「很好」，他形容美国是「被抢劫」的「猪仔钱罂」；多年来在贸易上对美国不公平的国家要与华盛顿谈判，除非达成公平协议，否则要面临关税的冲击。





金融专家陈建东向本台表示，欧美国家有相同社会价值，特朗普也是一名自由贸易的倡导者；一旦美欧达成零关税， WTO 就会被边缘化。意味中国会被七大工业国挤出品牌市场。





陈建东说：西方工业国家，欧盟是主力军，是最重要的。世界贸易主要发生在这 7 个国家里面。其实这就是特朗普总统的努力方向。他说，你要真正贸易公平的话，我们之间就要零关税。日本和欧盟之间零关税就是一个很好的榜样，他们也会参照这个方向发展，但是也有个谈判摩擦的过程。





目前，美国除了与中国爆发贸易战，亦因开征钢铝入口关税招致多国报复，针对目标包括美国的主要农产品。华府首次承认，美国与其他国家的贸易纠纷损害到美国人民。





美国农业部宣布，向受「报复性关税措施影响」的农民，提供 120 亿美元援助，包括直接援助农民和政府购买额外农作物，以及为建立新出口市场用途的贸易推广活动所需资金，以协助农民度过难关；涉及的包括生产大豆、高粱、粟米、小麦、猪肉、奶制品、水果、稻米及坚果的农民。





农业部长珀杜（ Sonny Purdue ）指，今次的一次性补贴款项将由农业部辖下机构发放，不需要国会批准，预料最快 9 月实施。帕杜表示，短期援助方案可以为特朗普政府提供时间，达成长远贸易协议。





有分析认为，这显示特朗普在现阶段无意向中国及其他国家作出让步，会继续对它们的货品征收关税。而在 2016 年的大选，许多以农业为主的州份都支持特朗普及共和党议员，而距离今年 11 月国会中期选举的时间愈来愈近，政府希望藉著援助计划，减轻农民所承受的困境，藉以保住票源。





不过，这些农业为主州份的执政共和党议员并不感到满意，批评政府的做法没大用处。有议员表示，农民最想要的是把种出来的农作物拿到市场出售，而不是看著农产品销情或价格下跌，令他们蒙受损失之后，政府走出来补贴他们。





有报道指，农业部曾预测贸易战会令美国农民，今年的总收入会锐减至 600 亿美元，是五年前 1200 亿美元的一半。





美国本月初已向

340

亿美元的进口中国货加征

25%

关税，短期内相信会有再多

160

亿美元中国货被征收关税。特朗普上星期又威胁，已准备好向价值超过

5000

亿美元的中国进口产品征收关税，即是所有由中国出口到美国的货品，都将被纳入关税清单。

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