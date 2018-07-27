美欧“暂停”贸易战 外媒：协议用语含糊 磋商前景不乐观

外媒称，欧盟委员会主席让 - 克洛德 · 容克到华盛顿是为了努力劝阻美国总统唐纳德 · 特朗普对从欧盟进口的汽车加征关税，也许他的收获比期待的还要多。





将谈消除贸易壁垒





据法国《回声报》网站 7 月 25 日报道，在白宫进行约两小时的会谈后，两位领导人 25 日宣布达成了一项协议。特朗普在联合记者会上夸口道： “ 欧洲和美国的关系开启了一个新时代。我们首先约定进行谈判，以便实现除汽车外其他工业产品零关税、零壁垒、零补贴的目标。 ”





报道称，目前已经宣布了一些短期措施。欧盟表示已经准备好增加对美国液化天然气和大豆的进口。特朗普还提到 “ 促进服务业、化学、药品等领域的贸易 ” 。





报道称，容克还同意讨论规章条例，以便让美国的医疗器械进入欧洲市场。





最后，两位领导人承诺加强合作，致力于世贸组织改革。





报道指出，这些谈判的具体日期没有被提及。两位领导人没有明确证实对汽车征税的危机被消除。 “ 既然我们正在谈判 …… 我们就会暂停一切新的征税。 ” 容克不确定地说。





报道称，特朗普倒是同意重新审视他关于欧洲钢铝产品的立场，这些产品数周来已被加征关税。特朗普说： “ 这肯定在我们的讨论范畴内。 ” 容克表示： “ 这是一次有建设性的会晤。感谢唐纳德！ ”





欧洲欢呼重大胜利

据路透社 7 月 25 日报道，欧盟委员会主席容克 25 日通过协议消除了美国总统特朗普的关税威胁，这一成就被欧盟官员和欧洲各国政府视为一次重大胜利。





德国经济能源部长彼得 · 阿尔特迈尔在社交媒体上发文说： “ 取得突破！可以避免贸易战，挽救数百万就业岗位！全球经济的好消息！ ”





一位欧盟高官说： “ 这是欧盟委员会的重要日子，是容克的重要日子。迫在眉睫的制裁措施和所有可能采取的单边行动 …… 现在都消失了。我们拥有能让他们进行对话、而非对抗的体制。只要对话继续下去，我们就能实现双赢。 ”





另据路透社 7 月 26 日报道，德国外交部长海科 · 马斯在首尔的一场记者会上说： “ 这（美欧协议）还不是我们想要的结果，但它在整个关于自由贸易或保护主义的谈判中可能起到了比以往更加积极的作用。 ”





马斯说： “ 美国和欧洲不是对手 …… 我们是有着共同价值观和利益的伙伴和盟友。 ”





磋商前景并不乐观





据美联社 7 月 25 日报道，特朗普与欧盟领导人 25 日从汽车贸易战的边缘双双后退一步，同意就拆除美欧贸易壁垒展开商谈。不过，协议用语含糊，未来的磋商必将充满火药味。





报道称，美国全国对外贸易理事会主席鲁弗斯 · 耶克萨说： “ 他们讨论自由贸易，而不是贸易壁垒和升级关税战，这令人鼓舞。 ” 但是，他说，要跟欧盟达成详细具体的贸易协议，多半会很困难。





另据美国石英财经网站 7 月 26 日报道，纽约大学全球事务中心的爱德华 · 戈德伯格教授说： “ 欧盟扩大对美国液化天然气和大豆的进口，这句话前面应当加上 ‘ 终于 ’ 这个词。 ” 戈德伯格说，在液化天然气问题上，美国现在没有足够的加工厂，做不到立即增加需求。再说大豆，欧盟跟巴西和阿根廷有长期合作关系。





报道称，这份含糊的协议实际上让美国与欧盟在贸易问题上回到了奥巴马时期，即双方连年累月地陷入跨大西洋贸易与投资伙伴关系协定的谈判那一时期。

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