隐身涂层维护耗时！美军欲出招释放F-22作战潜能

美国军事网站 7 月 20 日发表了题为《报告显示，空军正在失去使用 F-22 战斗机的机会》的报道。





据政府问责局说，由于维护方面的挑战和飞行员训练机会减少，以及机队的组织结构低效，美国空军未能发挥 F-22“ 猛禽 ” 隐身战斗机（如图）的全部潜力。





7 月 19 日公布的这篇报告说： “F-22 机队规模虽小，但作用关键；在严重威胁环境中，战斗指挥官需要夺取空中优势。但目前空军在提升 F-22 机队可用度和支持空中优势夺取方面似乎正坐视机会流失。 ”





报道称，政府问责局走访了国防部和空军人员。他们解释说，美空军现役的 186 架 “ 猛禽 ” 受到多种因素的负面影响。





政府问责局在谈到维护和供应问题时说： “F-22 隐身涂层的维护非常耗时，因而大大压缩了 F-22 可用于执行任务的时间。 ”





该监管机构补充说， F-22 部队的组织方式不仅妨碍了其日常维护，而且阻碍了飞行员的训练。





报告说，空军将 F-22 部队分割成规模更小的单位，即 “ 每个中队装备 18 或 21 架战机，或每个联队下辖一个或两个中队 ” 。但是， “ 在传统的战斗机联队编制下，每个联队下辖三个中队，每个中队装备 24 架战机，这种编制优化了维护效率，因为人员、装备和零部件可以共享 ” 。





因此， F-22 部队部署时出现了兵员和资源的不平衡。





报道称，政府问责局称，在训练方面， F-22 战机飞行员未达到执行高阶空中优势任务战备标准的年度最低要求。





报告称： “ 出于可能泄露 F-22 独特性能的担忧， F-22 飞行员（在同外军的联合训练中）可能受到限制，无法像在实战中那样驾驶这种五代机。空军方面称，这限制了训练的价值，同时也可能导致飞行员养成不良飞行习惯。 ”





报道称，另一个问题是 F-22 部队的部署位置。部署于夏威夷和阿拉斯加的 F-22 部队时刻保持高度戒备，准备拦截侵入美国领空的航空器，因而 F-22 飞行员无法进行夺取空中优势的必要训练，而这是应对下一次高端战争所不可缺少的。





政府问责局说： “ 执行警戒任务的飞行员和战机不能用于任何其他用途，包括训练。 ”





飞行员们去年对本网记者说，这些限制可能会变得更糟，因此空军可能会求助于其他途径，以获取额外帮助。





报道称，例如，空军长期以来一直希望将作战部队的大部分 “ 红色空军 ” 训练（即假想敌空中对抗训练）外包出去。这样一来，就意味着空勤人员能更好地把时间花在训练上，从而在未来与强敌的空战中克敌制胜。





美空军原本至少需要至少 381 架 “ 猛禽 ” 。据佛罗里达州廷德尔空军基地（部署有 F-22 战机部队）的飞行员说，假如空军当初真的获得了这么多的 “ 猛禽 ” ，跟这种双发隐身战斗机打交道的空地勤人员现在可能就不会忙得团团转了。





报道称，一名空军中校接受采访时说： “ 培养一名真正杰出的 F-22 战机飞行员大概要花上七到八年的时间 …… 如果我们有更多的 ‘ 猛禽 ’ ，就会有更多的 ‘ 猛禽 ’ 中队、更多的 ‘ 猛禽 ’ 战机维护人员，从而使训练和作战方面的部分需求得以缓解。 ”





政府问责局建议空军研究一系列可以采纳的问题解决方案：





· 整合现有 F-22 机队，扩大中队和 / 或联队规模，提高战机的可用度。





· 重新设计 F-22 中队的可部署战机安排表，以更好地支持当前部署和未来作战。





· 不再让 F-22 战机承担演习任务，或减少无助于飞行员进行高端空中优势任务训练的演习活动。





· 增加 “ 红色空军 ” 训练比重，以使飞行员能利用可用的飞行架次进行高端训练。





· 研究替代方案，将 F-22 从日常警戒任务中解放出来，不再用这种先进隐身空中优势战斗机去 “ 干杂活 ” 。





官员们表示，国防部官员正在对这些调研结果进行审议，并将采取适当的行动。









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