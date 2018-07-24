习近平指示内容 显示疫苗事件定性有变

新华社、央视昨晚发布国家主席习近平关于疫苗事件的 “ 重要指示 ” 、国务院总理李克强的批示，可见李克强昨晚批示中的 “ 此次疫苗事件突破人的道德底线，必须给全国人民一个明明白白的交代 ” 字句删去，换上习近平的 “ 长春长生生物科技有限责任公司违法违规生产疫苗行为，性质恶劣，令人触目惊心 ” ，显示中央对事件的定性有变。





国务院办公厅主办的中国政府网在前晚 11 时 26 分发出《李克强就疫苗事件作出批示：必须给全国人民一个明明白白的交代》消息，之后只有中央统战部辖下的中新社在今日凌晨转载，官方新华社只字不提。直至央视昨晚《新闻联播》播报正在非洲访问的习近平发来的 “ 重要指示 ” ，才连带报道李克强的批示。





昨天下午，中国公安开始逮捕相关公司的高层。





新华社说， 7 月 23 日 15 时，长春市长春新区公安分局依据吉林省食品药品监督管理局《涉嫌犯罪案件移送书》，对长春长生生物科技有限责任公司生产冻干人用狂犬病疫苗涉嫌违法犯罪案件迅速立案调查，将主要涉案人员公司董事长高某芳（女）和 4 名公司高管带至公安机关依法审查。





习近平的批示指出，长春长生生物科技有限责任公司违法违规生产疫苗行为，性质恶劣，令人触目惊心。有关地方和部门要高度重视，立即调查事实真相，一查到底，严肃问责，依法从严处理。要及时公布调查进展，切实回应群众关切。习近平强调，确保药品安全是各级党委和政府义不容辞之责，要始终把人民群众的身体健康放在首位，以猛药去疴、刮骨疗毒的决心，完善我国疫苗管理体制，坚决守住安全底线，全力保障群众切身利益和社会安全稳定大局。

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