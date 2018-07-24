乌克兰一航班以飞机超载为由 拒绝带儿童旅客登机

俄新社 7 月 24 日报道，一名乘坐 “ 乌克兰国际航空公司 ” 航班的旅客日前在脸书上曝光称，该航班工作人员因飞机座位不够而拒绝让他和他的家人登机。





该旅客表示，对于不能登机这一事件，航班工作人员给出的唯一解释是： “ 此次执行飞行任务的飞机比原计划的飞机要小，因此没有足够的座位了。 ”

对此，该旅客认为，航空公司没有理由拒载他们。因为他们提前很久就已购买了从慕尼黑到基辅的往返机票，在飞机起飞前 48 小时内均可以办理登机，况且他们也是按时抵达的德国机场。

据悉，轮到该旅客登机时，航空公司工作人员告知他们在要在一边等侯，并开始让其他旅客先行登机，包括迟到的旅客在内。期间，工作人员不止一次告知他们不用担心，一定会顺利登机。但直至登机口关闭，他和他的妻子以及 10 岁的孩子都没能登机。最终工作人员解释称，飞机上已经没有位置了。之后他们为了改签机票花费了近十个小时的时间。

目前，

“

乌克兰国际航空公司

”

在自己的脸书上已发表了道歉声明，称此次事件是由检票系统所致。此外，航空公司还承诺会对旅客进行赔偿并会对相关工作人员进行追责。

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