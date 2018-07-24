孕妇少量饮酒也会拉低孩子智商

英媒称，一项研究显示，孕妇少量饮酒或许会影响婴儿的大脑发育。该研究在新生儿的粪便中寻找母亲饮酒的迹象。
据英国《新科学家》周刊网站7月20日报道，科学家早就知道，孕妇大量饮酒与孩子智力障碍和面部特征改变存在关联，但对少量饮酒的影响知之甚少。
德国埃朗根大学医院的安娜·艾希勒说，很难研究少量饮酒的影响，因为母亲们通常不愿承认自己在孕期有任何饮酒行为。
报道称，为了解决这个问题，艾希勒及其同事在500多名新生儿的粪便中寻找母亲饮酒的迹象。然后，在这些孩子长到6岁或更大时，研究人员评估了他们的智商。
研究人员发现，同戒酒孕妇产下的孩子相比，饮酒孕妇产下的孩子在一项智商测试中的得分平均低4分。这项研究将年龄、性别和社会经济地位纳入了考虑范畴。
报道称，在饮酒孕妇产下的孩子身上，与大脑发育有关的基因的活动模式也会改变。
澳大利亚默多克儿童研究所的伊夫琳·马格利说，这些发现和其他越来越多的证据显示，孕妇偶尔饮酒可能会影响孩子的发育。
马格利及其同事最近发现，母亲在孕期少量饮酒的一岁婴儿的脸型会发生细微变化。不过，长到两岁时，他们在智力、语言或运动技能方面不存在显著的缺陷。
即使这样，马格利仍建议孕妇完全戒酒。她说：“虽然不见得会造成损害，但我们知道，任何酒精摄入都会改变母亲与孩子细胞中的一些生物过程。”
目前，英国、美国、澳大利亚和大部分其他国家的相关指南都建议，最安全的做法是孕期完全戒酒。
尽管如此，艾希勒的团队在研究中发现，有23%的母亲在孕期饮酒。另一项以英国和澳大利亚妇女为对象的研究则显示，两国分别有75%和40%的母亲在孕期至少饮用一些酒精饮料。
英国加的夫大学的希瑟·特里基说，这或许是因为，女性知道，孕妇少量饮酒有害的证据尚未得到充分验证。
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