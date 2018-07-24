孕妇少量饮酒也会拉低孩子智商

英媒称，一项研究显示，孕妇少量饮酒或许会影响婴儿的大脑发育。该研究在新生儿的粪便中寻找母亲饮酒的迹象。





据英国《新科学家》周刊网站 7 月 20 日报道，科学家早就知道，孕妇大量饮酒与孩子智力障碍和面部特征改变存在关联，但对少量饮酒的影响知之甚少。





德国埃朗根大学医院的安娜 · 艾希勒说，很难研究少量饮酒的影响，因为母亲们通常不愿承认自己在孕期有任何饮酒行为。





报道称，为了解决这个问题，艾希勒及其同事在 500 多名新生儿的粪便中寻找母亲饮酒的迹象。然后，在这些孩子长到 6 岁或更大时，研究人员评估了他们的智商。





研究人员发现，同戒酒孕妇产下的孩子相比，饮酒孕妇产下的孩子在一项智商测试中的得分平均低 4 分。这项研究将年龄、性别和社会经济地位纳入了考虑范畴。





报道称，在饮酒孕妇产下的孩子身上，与大脑发育有关的基因的活动模式也会改变。





澳大利亚默多克儿童研究所的伊夫琳 · 马格利说，这些发现和其他越来越多的证据显示，孕妇偶尔饮酒可能会影响孩子的发育。





马格利及其同事最近发现，母亲在孕期少量饮酒的一岁婴儿的脸型会发生细微变化。不过，长到两岁时，他们在智力、语言或运动技能方面不存在显著的缺陷。





即使这样，马格利仍建议孕妇完全戒酒。她说： “ 虽然不见得会造成损害，但我们知道，任何酒精摄入都会改变母亲与孩子细胞中的一些生物过程。 ”





目前，英国、美国、澳大利亚和大部分其他国家的相关指南都建议，最安全的做法是孕期完全戒酒。





尽管如此，艾希勒的团队在研究中发现，有 23% 的母亲在孕期饮酒。另一项以英国和澳大利亚妇女为对象的研究则显示，两国分别有 75% 和 40% 的母亲在孕期至少饮用一些酒精饮料。

英国加的夫大学的希瑟 · 特里基说，这或许是因为，女性知道，孕妇少量饮酒有害的证据尚未得到充分验证。





报道称，特里基及其同事最近对英国的新妈妈们进行了调查，想知道什么因素会让这些女性在孕期更容易戒酒。他们确认的关键因素包括：支持完全戒酒的证据变得更可靠，她们的伴侣也减少饮酒，以及她们进行更多不涉及酒精的社会活动。

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