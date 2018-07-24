日本记者踏访中印边境地带：对峙危机退去 边贸重回正轨

日媒称，在中国与印度的边境地带，自 2017 年 6 月起，两国军队进行了长达两个多月的对峙。但进入今年以来，两国关系迅速改善。日本记者本月中旬探访印度东北部地区锡金邦的边境地带发现，中印之间的民间交易重启，游客也有所增加，当地又恢复了往日的景象。可以认为，目前两国暂时搁置领土问题等，谋求改善关系。





据日本《每日新闻》 7 月 23 日报道，锡金邦距 2017 年中印两军对峙的洞朗地区约 16 公里。这里有喜马拉雅山和美丽的湖泊，是非常受欢迎的观光胜地。据当地居民介绍， 2017 年军方车辆频繁在山间穿梭，游客人数也很少。现在军用车辆只是偶尔混在游客乘坐的迷你巴士中间驶过。





当地贸易团体一位负责人表示： “ 今年呈现出前所未有的大好形势。 ” 在边境地带，约 300 名中印贸易商在两国间往来，在市场上销售衣服和粮食等。





报道还称，但据印度士兵和当地居民介绍，当时的紧张程度是有限的。在当地驻扎的一位印度士兵回想起当时的情形后说： “ 没有哪个士兵真的认为会发生武力冲突。上级也下达了不要刺激中国士兵的指示。 ”





在两国之间穿梭送信约 30 年的一位邮递员说： “ 即使在对峙期间，我也像平时一样顺利通过边境。印度政府也没不让我去中国。我没感觉到紧张气氛。 ”





另据日本《每日新闻》 7 月 23 日报道，中国和印度今年迅速改善关系。印度明年大选在即，希望强化与中国的经济关系。





报道称，印度将于明年迎来大选，莫迪总理谋求连任。为推进基础设施建设，印度希望获得中国主导的亚洲基础设施投资银行的融资。

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