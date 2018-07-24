受关税影响出口受挫 20亿斤肉在美国仓库堆积如山

当地时间7月23日，美国农业部公布6月的冷藏库数据。其中肉类（包括禽类肉、猪牛等红肉）总冷藏量已经超过23.7亿磅（约合21.5亿斤），超出一年前的储藏量。媒体分析称，这是受美国关税政策影响，出口遇挫。
不过，6月的部分肉类，比如猪肉的冷藏量比5月相对减少。路透社表示，这得益于夏天烧烤季，对肉的需求增多。
但报道也表示，就算国内需求增加，也无法取代出口，只能导致肉类在美国国内堆积如山。
根据美国农业部23日公布的数据，仓库冷藏禽肉总量约为13.6亿磅（约合12.3亿斤）。较上月增长3%，较去年增长6%。
仓库冷藏红肉总量约为10亿磅（约合9亿斤）。较上月下降7%，但较去年仍增长5%。其中，猪腩虽然较5月下降16%，却比去年多了130%。
禽肉和红肉总冷藏量已经超过23.7亿磅。在23日美国农业部正式公布数据之前，《华尔街日报》在22日就曾提前报道称，农业分析师表示，美国的肉类冷藏量已经突破25亿磅。这一消息迅速得到了其他媒体，如《华盛顿邮报》、美国新闻网站“axios”、“今日俄罗斯”（RT）等的转载、引述。
农业分析师表示，美国消费者对肉类的需求正在增长，但还不足以赶上猪肉和鸡肉的创纪录产量，这使得美国肉类行业越来越依赖出口。
但是，今年年初开始，美国的关税“大棒”挥向几乎整个世界，也使美国肉类遭遇别国买家的征税，这使其出口受阻。
肯·马斯霍夫（Ken Maschhoff）是美国伊利诺斯州一家养猪公司的董事长，他告诉媒体，如果不能出口更多的肉，就会产能过甚。因此，他正考虑将公司搬到东欧或者南美。
但是，相较于5月，6月的猪肉存量下降了6400万磅。路透社报道称，这得益于夏天烧烤季的到来，增加了美国国内的猪肉需求。
商品经纪公司Linn & Associates副总裁约翰·金泽尔（John Ginzel）说：“这减轻了猪肉行业的一些悲观情绪，但是，我们还是有很多猪肉正在生产出来。”
风险管理及经纪公司Allendale的首席战略师尼尔森（Rich Nelson）表示，出口已经受到关税干扰，但是农业部的报告中，并没有完全显示出问题的严重性。
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