美国务卿:伊朗领导人是“黑手党”“披羊皮的狼”

“ 不要玩弄狮子尾巴 ” ，伊朗总统鲁哈尼警告道。 “ 别再威胁美国！小心点！ ” 美国总统特朗普回应称。

CNN 23 日报道称，美伊两国总统开启 “ 互撕 ” 模式，本次 “ 隔空喊话 ” 的参与者还有美国国务卿蓬佩奥，他在演讲中称伊朗政府是腐败的 “ 黑手党 ” ，是 “ 披着羊皮的狼 ” ，鼓动伊朗民众奋起反抗。





美国自 5 月份退出 “ 伊核协议 ” 后，重新开始通过各手段向伊朗施压。路透社报道称，近期美国对伊朗发起舆论战，企图抹黑伊朗当局、煽动骚乱，迫使伊朗结束其核计划及其对好战组织的支持。

对此，鲁哈尼 22 日在德黑兰向外交官发表讲话时警告说： “ 美国应该知道，与伊朗和平相处是所有和平之源，与伊朗开战是所有战争之源。 ” 他直接点名特朗普说道： “ 不要玩弄狮子的尾巴，这只会让你后悔。 ”

鲁哈尼斥责称： “ 你们不可能煽动伊朗民族反对伊朗的安全和利益。 ” 这明显指有关华盛顿试图破坏伊朗伊斯兰政府之稳定的报道。

此前，鲁哈尼已经多次暗示，如果石油出口受到美国的 “ 封杀 ” ，伊朗将封锁霍尔木兹海峡以切断中东的石油运输线。

特朗普收到威胁后， 23 日在自己的推特 “ 愤怒 ” 回应： “ 致伊朗总统鲁哈尼：永远不要再威胁美国，否则你将遭到历史上前所未有的后果。我们不再是一个会支持你疯狂暴力及死亡言辞的国家。小心点！ ”

23 日中午，美国国务卿蓬佩奥在加州西米谷里根总统图书馆发表了题为 “ 支持伊朗人呼声 ” 的演讲。

他在演讲中指责伊朗政府挥霍人民的财富，支持恐怖主义，在中东地区散播暴力；阿亚图拉们以权谋私、中饱私囊。他鼓动伊朗民众分歧反抗伊朗政府。

当时在座的有许多伊朗裔美国人。

“ 对于伊朗政府来说，民众的富裕、安全和自由都可以是实现革命过程中的牺牲品 ” ，蓬佩奥在演讲中说，伊朗政府高层有严重的腐败问题。

“ 包括伊朗最高领袖哈梅内伊（ Ayatollah Ali Khamenei ）在内的伊朗最高领导层，都参与了广泛的腐败 ” 。

蓬佩奥声称，哈梅内伊持有一笔 950 亿美元免税的对冲基金，这笔基金是用于伊斯兰革命卫队的 “ 行贿基金 ” 。伊斯兰革命卫队是伊朗武装的一个分支，对伊朗的方方面面都有影响力。





“ 从领导人的腐败程度和财富水平来看，统治伊朗的更像是黑手党，而不是政府。这些虚伪的 ‘ 圣人 ’ 设计了各种各样的阴谋，让他们的人民受苦，而他们自己则成为这个地球上最富有的人之一。 ” 蓬佩奥在演讲中指出。

他认为，伊朗政府已经是伊朗民众的噩梦，而美国不怕以制裁 “ 杠上 ” 伊朗政府最高层官员。他还敦促所有美国的盟国联合起来以经济手段压制伊朗政权。

美国希望所有国家减少进口伊朗石油，尽可能在

11

月

4

日前趋近于零，成为美国加强对伊朗经济施压的有力一环。

Twitter

sgnypost





