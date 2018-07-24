美国务卿:伊朗领导人是“黑手党”“披羊皮的狼”

“不要玩弄狮子尾巴”，伊朗总统鲁哈尼警告道。“别再威胁美国！小心点！”美国总统特朗普回应称。
CNN 23日报道称，美伊两国总统开启“互撕”模式，本次“隔空喊话”的参与者还有美国国务卿蓬佩奥，他在演讲中称伊朗政府是腐败的“黑手党”，是“披着羊皮的狼”，鼓动伊朗民众奋起反抗。
美国自5月份退出“伊核协议”后，重新开始通过各手段向伊朗施压。路透社报道称，近期美国对伊朗发起舆论战，企图抹黑伊朗当局、煽动骚乱，迫使伊朗结束其核计划及其对好战组织的支持。
对此，鲁哈尼22日在德黑兰向外交官发表讲话时警告说：“美国应该知道，与伊朗和平相处是所有和平之源，与伊朗开战是所有战争之源。”他直接点名特朗普说道：“不要玩弄狮子的尾巴，这只会让你后悔。”
鲁哈尼斥责称：“你们不可能煽动伊朗民族反对伊朗的安全和利益。”这明显指有关华盛顿试图破坏伊朗伊斯兰政府之稳定的报道。
此前，鲁哈尼已经多次暗示，如果石油出口受到美国的“封杀”，伊朗将封锁霍尔木兹海峡以切断中东的石油运输线。
特朗普收到威胁后， 23日在自己的推特“愤怒”回应：“致伊朗总统鲁哈尼：永远不要再威胁美国，否则你将遭到历史上前所未有的后果。我们不再是一个会支持你疯狂暴力及死亡言辞的国家。小心点！”
23日中午，美国国务卿蓬佩奥在加州西米谷里根总统图书馆发表了题为“支持伊朗人呼声”的演讲。
他在演讲中指责伊朗政府挥霍人民的财富，支持恐怖主义，在中东地区散播暴力；阿亚图拉们以权谋私、中饱私囊。他鼓动伊朗民众分歧反抗伊朗政府。
当时在座的有许多伊朗裔美国人。
“对于伊朗政府来说，民众的富裕、安全和自由都可以是实现革命过程中的牺牲品”，蓬佩奥在演讲中说，伊朗政府高层有严重的腐败问题。
“包括伊朗最高领袖哈梅内伊（Ayatollah Ali Khamenei）在内的伊朗最高领导层，都参与了广泛的腐败”。
蓬佩奥声称，哈梅内伊持有一笔950亿美元免税的对冲基金，这笔基金是用于伊斯兰革命卫队的“行贿基金”。伊斯兰革命卫队是伊朗武装的一个分支，对伊朗的方方面面都有影响力。
“从领导人的腐败程度和财富水平来看，统治伊朗的更像是黑手党，而不是政府。这些虚伪的‘圣人’设计了各种各样的阴谋，让他们的人民受苦，而他们自己则成为这个地球上最富有的人之一。”蓬佩奥在演讲中指出。
他认为，伊朗政府已经是伊朗民众的噩梦，而美国不怕以制裁“杠上”伊朗政府最高层官员。他还敦促所有美国的盟国联合起来以经济手段压制伊朗政权。
美国希望所有国家减少进口伊朗石油，尽可能在11月4日前趋近于零，成为美国加强对伊朗经济施压的有力一环。
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