    • 2018年7月24日

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    美国务卿:伊朗领导人是“黑手党”“披羊皮的狼”

    星期二, 七月 24, 2018

    不要玩弄狮子尾巴，伊朗总统鲁哈尼警告道。别再威胁美国！小心点！美国总统特朗普回应称。
    　　
    CNN 23日报道称，美伊两国总统开启互撕模式，本次隔空喊话的参与者还有美国国务卿蓬佩奥，他在演讲中称伊朗政府是腐败的黑手党，是披着羊皮的狼，鼓动伊朗民众奋起反抗。

    美国自5月份退出伊核协议后，重新开始通过各手段向伊朗施压。路透社报道称，近期美国对伊朗发起舆论战，企图抹黑伊朗当局、煽动骚乱，迫使伊朗结束其核计划及其对好战组织的支持。
    　　
    对此，鲁哈尼22日在德黑兰向外交官发表讲话时警告说：美国应该知道，与伊朗和平相处是所有和平之源，与伊朗开战是所有战争之源。他直接点名特朗普说道：不要玩弄狮子的尾巴，这只会让你后悔。
    　　
    鲁哈尼斥责称：你们不可能煽动伊朗民族反对伊朗的安全和利益。这明显指有关华盛顿试图破坏伊朗伊斯兰政府之稳定的报道。
    　　
    此前，鲁哈尼已经多次暗示，如果石油出口受到美国的封杀，伊朗将封锁霍尔木兹海峡以切断中东的石油运输线。
    　　
    特朗普收到威胁后， 23日在自己的推特愤怒回应：致伊朗总统鲁哈尼：永远不要再威胁美国，否则你将遭到历史上前所未有的后果。我们不再是一个会支持你疯狂暴力及死亡言辞的国家。小心点！
    23日中午，美国国务卿蓬佩奥在加州西米谷里根总统图书馆发表了题为支持伊朗人呼声的演讲。
    　　
    他在演讲中指责伊朗政府挥霍人民的财富，支持恐怖主义，在中东地区散播暴力；阿亚图拉们以权谋私、中饱私囊。他鼓动伊朗民众分歧反抗伊朗政府。
    　　
    当时在座的有许多伊朗裔美国人。
    　　
    对于伊朗政府来说，民众的富裕、安全和自由都可以是实现革命过程中的牺牲品，蓬佩奥在演讲中说，伊朗政府高层有严重的腐败问题。
    　　
    包括伊朗最高领袖哈梅内伊（Ayatollah Ali Khamenei）在内的伊朗最高领导层，都参与了广泛的腐败
    　　
    蓬佩奥声称，哈梅内伊持有一笔950亿美元免税的对冲基金，这笔基金是用于伊斯兰革命卫队的行贿基金。伊斯兰革命卫队是伊朗武装的一个分支，对伊朗的方方面面都有影响力。

    从领导人的腐败程度和财富水平来看，统治伊朗的更像是黑手党，而不是政府。这些虚伪的圣人设计了各种各样的阴谋，让他们的人民受苦，而他们自己则成为这个地球上最富有的人之一。蓬佩奥在演讲中指出。
    　　
    他认为，伊朗政府已经是伊朗民众的噩梦，而美国不怕以制裁杠上伊朗政府最高层官员。他还敦促所有美国的盟国联合起来以经济手段压制伊朗政权。
    　　
    美国希望所有国家减少进口伊朗石油，尽可能在114日前趋近于零，成为美国加强对伊朗经济施压的有力一环。

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