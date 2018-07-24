科学家：全球变暖将会引起美国新一波自杀潮

据俄罗斯卫星网 7 月 24 日报道，科学家们刊登在《自然 ∙ 气候变化》杂志上的一篇文章中表示，地球气温的进一步增加将使美国和墨西哥的自杀人数明显增多。





加利福尼亚州伯克利大学分校的索罗明 ∙ 项表示： “ 我们几十年都在研究气候变暖对暴力和冲突有何影响。所有一切证明，战争的频率在地球上炎热和干旱肆虐时将有所增加。现在我们还有一个证据证明高温天气将对人类想结束别人和自己生命的愿望有所影响。 ”

冬季异常炎热或者夏天异常寒冷，热浪、一周连雨天，干旱及其它现象 -- 这些所谓的 “ 极端气候现象 ” 被认为是全球变暖的后果之一。

在研究美国和墨西哥上万人对气温升高和降低的反应后，在分析这些人在推特上和其它社交网络上的消息后，索罗明 ∙ 项及其同事得出结论，这个过程对有自杀倾向的人影响更严重。在研究 6 亿多条消息后，科学家们发现，热浪袭来时或者通常情况下的高温时在社交网络上人们开始更频繁地发一些与抑郁、孤独以及自杀情绪有关的消息。

如果全球变暖将以现在的速度继续的话，那么美国和墨西哥的自杀频率将会在本世纪中期增加

1.5%

到

2.3%

，或者每年增加

4

万名自杀者。索罗明

∙

项说，这相当于经济危机或者重大社会变化时的自杀者的增长情况。





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