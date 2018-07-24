美大亨新“疯狂冒险游戏”：一分为三要拆加州

美国加利福尼亚州最高法院日前（ 18 日）拒绝了将该州一分为三的提案。相对于这个早在意料之中的结果，舆论似乎更关注这份拆分加州提案的始作俑者 —— 蒂姆 · 德雷柏。对于这名热衷于政治的硅谷风险投资人，美国媒体用得最多的形容词便是 “ 疯狂 ” 。

德雷柏曾多次提出拆分加州的想法，但这些提议可谓屡战屡败： 2014 年，提议获得的签名人数远低于最低标准； 2016 年虽然超过最低签名人数，但因签名欺诈而作废。今年 6 月，德雷柏宣布已经轻松取得 60 万选民的签名，但提案最终依然被否决。对于如此渴望拆分加州的原因，德雷柏解释说，加州地域太广、人口过多， “ 这样的州不好管理，而且机构臃肿，办事效率低下，浪费了纳税人的钱 ” 。

很多美国媒体都认为，德雷柏行为非常疯狂且自不量力。而疯狂恰是这名 60 岁美国著名风投一直以来的秉性，用《今日美国报》的话说，德雷柏的疯狂思维 “ 和他的异常浓密的眉毛一样狂野和难以驯服 ” 。他一生都在冒险： 50 岁生日时在马戏团荡高空秋千；不惧冰冷游旧金山湾。如此的疯狂行为令德雷柏四次与死神擦肩而过：三次是因为溺水，还有一次是因为在非洲被水牛狂追。最近几年，拆分加州成了他新的 “ 疯狂冒险对象 ” 。

美国《商业杂志》报道称，德雷柏的冒险性格，部分来源于他出身的风投世家。他的爷爷老德雷柏曾任美国政府官员，在马歇尔计划中负责德国和日本的重建工作，并受命与同事安德森联手创建了美国西海岸第一家风险投资公司 —— 德雷珀 - 盖瑟 - 安德森投资公司。父亲威廉 · 德雷柏担任过美国进出口银行的总裁，于 1964 年创办了著名的萨特 · 希尔风险投资公司。对于蒂姆 · 德雷柏而言，他小时候听到最多的词恐怕就是 “ 风投 ” 了。





少年时期的德雷柏争强好胜，热爱体育，并且在数学方面颇有天赋。 1980 年， 22 岁的德雷柏从斯坦福大学商科毕业，之后进入哈佛商学院，并于 1984 年获得工商管理硕士学位。 1985 年，刚工作一年的德雷柏离开了美国著名的艾利克斯 · 布朗父子公司，与朋友创立了德丰杰投资公司，并大获成功。这一切也让德雷柏在风投界声名鹊起，并赢得 “ 风险投资大师 ” 的称号。 2013 年，德雷柏离开公司开了一所大学，目的是专心教育自己的孩子。

但这个看似疯狂、古怪的投资家也有着慷慨和温情的另一面。他曾出资

2000

万美元，支持政府的教育代金劵计划（即给学生和家长发放教育补贴）。在多数场合，他都打着一条深红底色的领带，图案是一群天真可爱的小卡通人物手牵手在跳舞。他说，类似的领带他有

100

多条，都是孤儿院的小朋友自己设计的。他的大学同学罗伊森评价他说，

“

他就像一束生命的火花。你不必认同他所做的一切，但是，世界因为他的存在而变得更好

”

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