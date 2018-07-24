不满被批通俄 特朗普政府要拿6名前高官“开刀”

白宫新闻秘书桑德斯 23 日表示，特朗普正在考虑撤销前中央情报局（ CIA ）局长约翰 · 布伦南及其他奥巴马时期情报官员的安全许可，她还称这 6 名前高官对 “ 通俄门 ” 调查的公开评论是不恰当的。

综合《国会山报》及 CNN 报道，按照桑德斯的说法，除了布伦南外，白宫考虑取消安全许可的对象还包括前联邦调查局（ FBI ）局长詹姆斯 · 科米、前 FBI 副局长安德鲁 · 麦卡贝、前国家情报总监詹姆斯 · 克拉珀、前国家安全局局长迈克尔 · 海登以及前国家安全顾问苏珊 · 赖斯。

“ 他们已经政治化了，并在某些情况下将他们的公职和安全许可 ‘ 货币化 ’ ， ” 桑德斯在新闻发布会上称，指控这些前高官利用其安全许可摆弄政治手段并从中获得经济利益。 “ 他们凭空指责（总统）与俄罗斯有不当接触，或是受到了俄罗斯的影响，他们针对总统的做法非常不合适。 ”

美媒称，所有被指名的官员都曾以各种方式批评过特朗普，尤其是涉及俄罗斯被指干预美国 2016 大选一事。就在上周，布伦南还将 “ 普特会 ” 之后特朗普的发言形容为是 “ 与叛国无异 ” 。





桑德斯并没有提供取消安全许可的细节，而当被问及白宫是否是在拿公开反对特朗普的个人 “ 开刀 ” 时，桑德斯回答称： “ 我认为你是在那里编故事。有人正将那些尤其不应带有政治色彩的机构和部门政治化，总统不喜欢的是这一事实。 ” 不过， CNN 却分析称，白宫方面并没有刻意掩饰特朗普威胁中的政治性，这表明美国总统对于这些前官员的批评感到沮丧。

据美国中文网援引美国国务院网站的说法，安全许可要求在过去 5 年内完成安全许可调查，以获得最高机密许可和 10 年机密许可。高级官员通常会保留他们的许可多年，以便他们可以为其继任者提供咨询。若官员违反了 13 条准则，可能会导致安全许可被撤销，包括犯罪活动、帮助外国政府、酗酒或吸毒，以及未经授权披露机密信息等。一位前高级情报官员指出，撤销安全许可是总统的特权，但这种事件很少发生。

自特别检察官穆勒展开研究特朗普竞选团队与俄方是否存在勾结的

“

通俄门

”

调查以来，特朗普就一再对此事进行嘲讽，将其称作是

“

政治迫害

”

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