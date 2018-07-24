不满被批通俄 特朗普政府要拿6名前高官“开刀”

白宫新闻秘书桑德斯23日表示，特朗普正在考虑撤销前中央情报局（CIA）局长约翰·布伦南及其他奥巴马时期情报官员的安全许可，她还称这6名前高官对“通俄门”调查的公开评论是不恰当的。
综合《国会山报》及CNN报道，按照桑德斯的说法，除了布伦南外，白宫考虑取消安全许可的对象还包括前联邦调查局（FBI）局长詹姆斯·科米、前FBI副局长安德鲁·麦卡贝、前国家情报总监詹姆斯·克拉珀、前国家安全局局长迈克尔·海登以及前国家安全顾问苏珊·赖斯。
“他们已经政治化了，并在某些情况下将他们的公职和安全许可‘货币化’，”桑德斯在新闻发布会上称，指控这些前高官利用其安全许可摆弄政治手段并从中获得经济利益。“他们凭空指责（总统）与俄罗斯有不当接触，或是受到了俄罗斯的影响，他们针对总统的做法非常不合适。”
美媒称，所有被指名的官员都曾以各种方式批评过特朗普，尤其是涉及俄罗斯被指干预美国2016大选一事。就在上周，布伦南还将“普特会”之后特朗普的发言形容为是“与叛国无异”。
桑德斯并没有提供取消安全许可的细节，而当被问及白宫是否是在拿公开反对特朗普的个人“开刀”时，桑德斯回答称：“我认为你是在那里编故事。有人正将那些尤其不应带有政治色彩的机构和部门政治化，总统不喜欢的是这一事实。”不过，CNN却分析称，白宫方面并没有刻意掩饰特朗普威胁中的政治性，这表明美国总统对于这些前官员的批评感到沮丧。
据美国中文网援引美国国务院网站的说法，安全许可要求在过去5年内完成安全许可调查，以获得最高机密许可和10年机密许可。高级官员通常会保留他们的许可多年，以便他们可以为其继任者提供咨询。若官员违反了13条准则，可能会导致安全许可被撤销，包括犯罪活动、帮助外国政府、酗酒或吸毒，以及未经授权披露机密信息等。一位前高级情报官员指出，撤销安全许可是总统的特权，但这种事件很少发生。
自特别检察官穆勒展开研究特朗普竞选团队与俄方是否存在勾结的“通俄门”调查以来，特朗普就一再对此事进行嘲讽，将其称作是“政治迫害”。
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