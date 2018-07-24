    • 2018年7月24日

    Home global 不满被批通俄 特朗普政府要拿6名前高官“开刀”

    不满被批通俄 特朗普政府要拿6名前高官“开刀”

    星期二, 七月 24, 2018

    白宫新闻秘书桑德斯23日表示，特朗普正在考虑撤销前中央情报局（CIA）局长约翰·布伦南及其他奥巴马时期情报官员的安全许可，她还称这6名前高官对通俄门调查的公开评论是不恰当的。
    　　
    综合《国会山报》及CNN报道，按照桑德斯的说法，除了布伦南外，白宫考虑取消安全许可的对象还包括前联邦调查局（FBI）局长詹姆斯·科米、前FBI副局长安德鲁·麦卡贝、前国家情报总监詹姆斯·克拉珀、前国家安全局局长迈克尔·海登以及前国家安全顾问苏珊·赖斯。
    　　
    他们已经政治化了，并在某些情况下将他们的公职和安全许可货币化桑德斯在新闻发布会上称，指控这些前高官利用其安全许可摆弄政治手段并从中获得经济利益。他们凭空指责（总统）与俄罗斯有不当接触，或是受到了俄罗斯的影响，他们针对总统的做法非常不合适。
    　　
    美媒称，所有被指名的官员都曾以各种方式批评过特朗普，尤其是涉及俄罗斯被指干预美国2016大选一事。就在上周，布伦南还将普特会之后特朗普的发言形容为是与叛国无异

    桑德斯并没有提供取消安全许可的细节，而当被问及白宫是否是在拿公开反对特朗普的个人开刀时，桑德斯回答称：我认为你是在那里编故事。有人正将那些尤其不应带有政治色彩的机构和部门政治化，总统不喜欢的是这一事实。不过，CNN却分析称，白宫方面并没有刻意掩饰特朗普威胁中的政治性，这表明美国总统对于这些前官员的批评感到沮丧。
    　　
    据美国中文网援引美国国务院网站的说法，安全许可要求在过去5年内完成安全许可调查，以获得最高机密许可和10年机密许可。高级官员通常会保留他们的许可多年，以便他们可以为其继任者提供咨询。若官员违反了13条准则，可能会导致安全许可被撤销，包括犯罪活动、帮助外国政府、酗酒或吸毒，以及未经授权披露机密信息等。一位前高级情报官员指出，撤销安全许可是总统的特权，但这种事件很少发生。
    　　
    自特别检察官穆勒展开研究特朗普竞选团队与俄方是否存在勾结的通俄门调查以来，特朗普就一再对此事进行嘲讽，将其称作是政治迫害

    _____________

    请加入我们的FacebookTwitterG+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost



    Read more
    时间：
    标签：