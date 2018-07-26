英首相将亲自负责脱欧谈判 英国欧盟拟在世贸组织“分家”

外媒称，随着在英国明年 3 月正式脱欧前达成协议的时间所剩无几，英国首相特雷莎 · 梅 24 日宣布，她将亲自控制英国与欧盟的脱欧谈判，谈判的全部责任将转移至内阁办公厅。





据法新社 7 月 24 日报道，由脱欧事务大臣多米尼克 · 拉布领导的脱欧部门将把重点放在对脱欧的国内准备上，包括无法达成协议的风险。





特雷莎 · 梅在写给议会的一份声明中说： “ 我将领导与欧盟的谈判，由脱离欧盟事务大臣代表我。 ”





拉布否认被降职，他刚刚于 7 月 9 日接替前任戴维 · 戴维斯，后者因反对特雷莎 · 梅与欧盟保持紧密经济关系的计划而辞职。





拉布对一个议会委员会说，特雷莎 · 梅的声明只是证实有 “ 一个团队，出现了一个指挥上的变化 ” 。





报道称，责任的转移已经持续数月时间，戴维斯在辞职前逐渐受到特雷莎 · 梅的主要脱欧顾问罗宾斯的排挤 —— 一名疑欧派议员 24 日称之为 “ 政变 ” 。





支持脱欧的人对拉布这位脱欧的狂热支持者将不会负责实现脱欧感到愤怒。脱欧活动人士理查德 · 泰斯说： “ 对投票支持脱欧的 1740 万人来说，这绝对是个毁灭性的消息，因为我们目前看到的脱欧只是说说而已。 ”





另据路透社 7 月 24 日报道，经过长时间的外交准备后，英国和欧盟 24 日正式向世界贸易组织递交材料，申请分开，以便为英国脱欧这一历史性举动铺平道路。





世贸组织在日内瓦给 164 个成员传阅了两份秘密协议草案，将英国在商品贸易中的权利和义务同欧盟的分开，这是世贸组织 23 年历史中的首次，预计随后还将把英国在服务贸易中的权利和义务同欧盟的分开。





英国常驻世贸组织代表朱利安 · 布雷思韦特在 “ 推特 ” 上写道： “ 这是我们为脱欧做准备的过程中一个重要的里程碑。 ”





世贸组织在一份声明中称：

“

世贸组织成员国有三个月的时间审查这一计划，如果没有成员国反对，它将获得批准。

”

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