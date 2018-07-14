“中国女婿”接棒英外交大臣 俄媒：助力中英“黄金时代”

俄媒称，中国研究专家、中国西安女子露西亚的丈夫杰里米 · 亨特被任命为英国外交大臣，这为中英关系注入错综复杂的情节。他是否将为发展中英关系作为英国外交的一个主要方向而积极游说？作为英国 “ 软脱欧 ” 的支持者，他的立场是否将反映在英国可能与中国和亚洲其他经济体签订自由贸易协议上？接受俄罗斯卫星通讯社采访的专家们对匆忙得出结论持谨慎态度，但他们认为，新任外交大臣有能力在发展中英关系 “ 黄金时代 ” 方面留下自己浓墨重彩的一笔。





据俄罗斯卫星网 7 月 13 日报道，杰里米 · 亨特主持着英国执政党保守党的一个 “ 中国之友 ” 小组。 “ 中国之友 ” 小组是发展中英两国社会联络的倡议机构和发动机。





报道指出，鉴于亨特被任命为英国外交大臣，观察员们回忆起了他 2015 年时的言论，当时这番言论引起了他的英国同事们的争议性解读。他当时说，如果英国想在 20 年、 30 年或 40 年后继续屹立于世界最成功国家之林，那么英国人就应该像中国人一样勤奋工作。





报道称，亨特是一个 “ 中国迷 ” ，他不隐瞒这一点。当然，他个人对中国的热爱是明显的。他看到了中国人生活方式和心态的正面因素，并试图把这些东西传达给他的同行们。可以观察，这一点将如何影响英国的整体对外政策方针。现在英国政府内部存在极大分歧，因此一切将取决于特雷莎 · 梅内阁是否能够在今时今日的状况下经受住考验。





俄罗斯科学院欧洲研究所专家基拉 · 戈多瓦纽克（音）目前并不期待英国对外政策和中英关系出现某种彻底的变化。更何况，对外政策方针是在英国首相的直接领导下集体制定的。她承认，当然英国对进一步发展与中国的关系感兴趣，首先是发展贸易关系。与中国协作的战略路线将保留下来。与此同时，尽管英国对与中国开展经贸合作很感兴趣，但英国对北京的地缘政治巩固并不感兴趣。亨特将不可避免地顾及到这一点。戈多瓦纽克指出，亨特的首次发言之一就与维护梅首相的方针有关，这并非偶然。





报道称，亨特是英国 “ 软脱欧模式 ” 的支持者。这种模式建议英国保持参加统一的欧洲共同市场和关税同盟。戈多瓦纽克指出，如果英国仍将是与欧盟国家的自由贸易区和关税同盟的实际参与国，那么届时英国与中国和其他国家签订自由贸易区协议的机会将关闭。她认为，英国与中国发展经济联络的新协议涉及的不是自由贸易区，而简直是一种贸易伙伴关系。戈多瓦纽克认为，在任何情况下，中国市场对英国的吸引力是明显的，因此英国的经济外交无论怎样都将面向中国。





上海大学全球学研究中心特聘教授江时学认为，英国新任外交大臣在构建中英关系时还将必须考虑美国因素。





他说： “ 首先，中英两国构建了面向 21 世纪全球全面战略伙伴关系，目前全世界建立了这样一种战略伙伴关系的只有中英两国，由此足见双方在彼此外交中的重要地位。据说这位英国新上任的外交大臣杰里米 · 亨特是中国女婿，无疑他必然会有一些中国情结。但是中英关系不会因为外交大臣是中国人的女婿或者是美国人的女婿，而出现这样或那样的变化，至少在两国政策层面都不可能会发生这样的事。不过有一点可以肯定的是，亨特对中国会有更加深入和广泛的了解，这会有利于中英关系的发展。 ”





江时学还指出了影响中英关系的另一个重要因素。他说： “ 我们应该注意的是，英美关系或许有时会出现一些波折，但是从本质上讲，英美关系是牢不可破的盟友关系。如果说世界上真的存在牢不可破的两国关系，那么我认为只有美英关系属于这样一种双边关系，也就是说，无论发生什么事，英美关系的根基是不可动摇的。 ”





报道指出，观察员们不排除中英商务和外交接触在英国脱欧期间出现某种

“

淡季

”

的可能性。但从对外政策战略的角度来说，他们认为英国新任外交大臣将是优先发展与中国和其他亚洲国家贸易和经济联络的坚定支持者，尤其是考虑到英国与美国和欧洲伙伴的贸易问题。

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