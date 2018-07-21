普京下令为“化武小镇”解密 曾是苏军化武重镇

俄媒称，俄罗斯总统普京签署总统令，自 2019 年 1 月 1 日起，萨拉托夫州希哈内镇不再是保密行政区。





据俄罗斯《共青团真理报》网站 7 月 19 日报道，这个秘密军事小镇曾是伏尔加河流域戒备最森严的地方之一。不过，就连五角大楼的清洁工都知道，沃利斯克 17 号（希哈内镇的 “ 伪装外衣 ” ）自苏联早期起就隐藏着研发化学武器的实验室。





报道称，上世纪 90 年代，俄罗斯签署了《禁止化学武器公约》，希哈内镇进入衰落时期。镇内 5000 名居民有三分之二失业，但当地一家有机化学技术科研所拯救了他们。这家科研所转型为制药和兽医公司。希哈内镇也在 20 年前告别了军事化学重镇的身份，这一点得到禁止化学武器组织的证实。





报道称，但 2018 年，这个小镇忽然 “ 轰动了全世界 ” 。英国首相特雷莎 · 梅称俄罗斯前间谍斯克里帕尔被俄制神经毒剂 “ 诺维乔克 ” 攻击。为了使自己的故事更具说服力，她把手指向了希哈内镇。





很快《泰晤士报》便报道称，英国情报机构认为 “ 诺维乔克 ” 疑似产自希哈内镇的化学实验室，但没有给出任何证据。即使英国军事实验室的化学家都无法确定 “ 诺维乔克 ” 的准确产地。





报道称，不过，希哈内镇早已无需隐藏。所以，俄罗斯政府建议普京解除保密行政区的特殊制度。总统令要求政府在半年内采取措施撤销希哈内镇过去的地位。

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