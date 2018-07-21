所有古人都活不过30岁？古人不长寿观点存在误区

美媒称，人们认为古人不长寿的观点存在误区，并非所有古人都活不过30岁。
据美国石英财经网站7月16日报道，你可能看过这部动画片：两个穴居人坐在自己的洞穴外敲打石器。其中一人对另一人说：“哪里有点不对劲——我们的空气很干净，水很纯净，我们进行大量锻炼，吃的都是有机食物和放养家畜的肉，但我们还是都活不过30岁。”
报道称，这部动画片反映了人们对古人寿命的普遍观点，但该观点存在误区。并非所有古人都活不过30岁。古代文献证实了这一点。公元前24世纪，埃及人维齐耶·普塔霍特普曾写过几首关于年老力衰的诗歌。古希腊人将年迈视为一种神的诅咒，而他们的墓碑也证实了有人能活到80多岁。古代艺术作品和雕像也描绘了年长者的面貌——体态佝偻、肌肉松弛、遍布皱纹。
不过，并非只有这一类证据。对远离现代医疗和市场的现存传统人种的研究显示，他们的死亡年龄比大多数人以为的要大得多——他们能活到70岁左右。一项研究显示，尽管不同人群、不同时期的死亡率不尽相同，但各类传统人种的死亡率数据呈现出惊人的相似性。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost