    • 2018年7月21日

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    鲍威尔称美联储9月或再加息 但减税政策可能影响预测

    星期六, 七月 21, 2018 ,

    日媒称，美联储主席杰罗姆·鲍威尔周17日表示，鉴于就业市场强劲、通胀上升和国内外需求坚挺，美联储可能在9月份加息，并在今年晚些时候再次加息。

    据共同社717日报道，鲍威尔表示：由于就业市场持续走强，通胀率接近于我们的目标，美国经济前景面临的风险大致平衡，美国联邦公开市场委员会认为，眼下最好的办法是继续逐步提高联邦基金利率。

    报道称，就在一个月前，美联储把基准利率上调0.25个百分点，至1.75%2%的利率区间，并预计今年将加息4——多于美联储此前预测的3次加息。今年的两次加息分别是在3月和6月，这增加了9月再次加息的可能性。

    他向参议院银行、住房和城市事务委员会表示：就业市场仍将保持强劲，未来几年通胀率将保持在2%左右。

    报道称，这位美联储主席说，他预计在4月至6月的这个季度美国经济增速将相当强劲，会高于第一季度2.0%的增速。失业率将从6月份的4.0%——这是近20年来的最低水平——“进一步下降 

    虽然对美国经济前景持乐观态度，鲍威尔也指出，包括贸易摩擦以及特朗普政府减税政策的效果在内，一些因素可能会改变他对美国经济的预测。

    报道称，在回答一位参议员询问特朗普政府的美国优先贸易政策可能对美国和世界经济产生何种影响时，鲍威尔表示：特朗普政府说它将广泛降低关税。如果这种情况出现的话，那将对经济有利。另一方面，如果我们提高关税，那就不是很好了。

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