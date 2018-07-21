鲍威尔称美联储9月或再加息 但减税政策可能影响预测

日媒称，美联储主席杰罗姆·鲍威尔周17日表示，鉴于就业市场强劲、通胀上升和国内外需求坚挺，美联储可能在9月份加息，并在今年晚些时候再次加息。
据共同社7月17日报道，鲍威尔表示：“由于就业市场持续走强，通胀率接近于我们的目标，美国经济前景面临的风险大致平衡，美国联邦公开市场委员会认为，眼下最好的办法是继续逐步提高联邦基金利率。”
报道称，就在一个月前，美联储把基准利率上调0.25个百分点，至1.75%至2%的利率区间，并预计今年将加息4次——多于美联储此前预测的3次加息。今年的两次加息分别是在3月和6月，这增加了9月再次加息的可能性。
他向参议院银行、住房和城市事务委员会表示：“就业市场仍将保持强劲，未来几年通胀率将保持在2%左右。”
报道称，这位美联储主席说，他预计在4月至6月的这个季度美国经济增速将“相当强劲”，会高于第一季度2.0%的增速。失业率将从6月份的4.0%——这是近20年来的最低水平——“进一步下降”。
虽然对美国经济前景持乐观态度，鲍威尔也指出，包括贸易摩擦以及特朗普政府减税政策的效果在内，一些因素可能会改变他对美国经济的预测。
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