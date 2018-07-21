鲍威尔称美联储9月或再加息 但减税政策可能影响预测

日媒称，美联储主席杰罗姆 · 鲍威尔周 17 日表示，鉴于就业市场强劲、通胀上升和国内外需求坚挺，美联储可能在 9 月份加息，并在今年晚些时候再次加息。





据共同社 7 月 17 日报道，鲍威尔表示： “ 由于就业市场持续走强，通胀率接近于我们的目标，美国经济前景面临的风险大致平衡，美国联邦公开市场委员会认为，眼下最好的办法是继续逐步提高联邦基金利率。 ”





报道称，就在一个月前，美联储把基准利率上调 0.25 个百分点，至 1.75% 至 2% 的利率区间，并预计今年将加息 4 次 —— 多于美联储此前预测的 3 次加息。今年的两次加息分别是在 3 月和 6 月，这增加了 9 月再次加息的可能性。





他向参议院银行、住房和城市事务委员会表示： “ 就业市场仍将保持强劲，未来几年通胀率将保持在 2% 左右。 ”





报道称，这位美联储主席说，他预计在 4 月至 6 月的这个季度美国经济增速将 “ 相当强劲 ” ，会高于第一季度 2.0% 的增速。失业率将从 6 月份的 4.0%—— 这是近 20 年来的最低水平 ——“ 进一步下降 ” 。





虽然对美国经济前景持乐观态度，鲍威尔也指出，包括贸易摩擦以及特朗普政府减税政策的效果在内，一些因素可能会改变他对美国经济的预测。





报道称，在回答一位参议员询问特朗普政府的

“

美国优先

”

贸易政策可能对美国和世界经济产生何种影响时，鲍威尔表示：

“

特朗普政府说它将广泛降低关税。如果这种情况出现的话，那将对经济有利。另一方面，如果我们提高关税，那就不是很好了。

”

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