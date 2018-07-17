洛马“打折促销”F-35：下笔单价降至8900万美元

路透社7月15日报道称，消息人士说，美国达成了一项初步协议，从洛克希德-马丁公司购买总价约130亿美元的F-35战斗机，为更大规模的多年采购扫清道路，目的是到2020年将每架飞机的价格降至8000万美元。
了解会谈情况的消息人士说，这份购买141架F-35战斗机的协议，将使F-35A的价格降至约8900万美元，比2017年2月份达成的上份协议的9430万美元的售价，降低了约6%。
报道认为，降低这个世界上最昂贵的防务项目的价格，对于在美国以及国外获得更多订单至关重要。
特朗普总统和其他美国官员，曾对F-35项目的延期和超支提出批评，但近年来，随着产量增加，每架战斗机的价格已稳步下降。
由于会谈是私密的，消息人士不愿透露姓名。他们说，随着今后几周合同中的定价和其他条件宣布，当前这笔“握手成交”的生意将具体化。
报道称，与美国国防部达成的这一协议，为正在进行的该型战机的多年采购计划谈判扫清了关键的路障。据预估，这项计划将在2018至2020的几个财年，分三批采购。
去年夏天，路透社报道称，包括澳大利亚、丹麦、以色列、意大利、日本、荷兰、挪威、土耳其、韩国、英国和美国在内的F-35客户，打算在2018财政年度采购135架或更多这种飞机，2020年交付，每架售价约8800万美元。
此外，有关美国多年采购计划的谈判正在进行中。据说这笔交易的价值超过370亿美元，将购买440架F-35战斗机。
但是，消息人士说，这第11批飞机采购的谈判延期了，因为五角大楼的新领导人对这个项目进行了深入的了解，导致谈判拖延。
洛克希德-马丁公司的一名代表15日说，关于第11批F-35战斗机生产合同的握手协议已经达成，不过总价和每种机型的价格将在合同最后敲定后公布。
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