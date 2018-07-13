以总理访俄聚焦伊朗在叙“存在” 称伊朗必须离开叙利亚

据美联社7月11日报道，与此同时，一名伊朗高级特使也已动身前往莫斯科。在普京7月16日在赫尔辛基与美国总统特朗普举行峰会之前，各方密集开展聚焦叙利亚的外交活动。
内塔尼亚胡强调了以色列和俄罗斯的友好关系。他说：“每一次这样的访问都是一个机会，我们可以共同行动，努力稳定地区局势，增强安全和稳定。显然，我们的重点是叙利亚和伊朗。我们的观点大家都知道，那就是伊朗必须离开叙利亚，这不是什么新鲜的东西。”
报道称，美国和以色列均对伊朗在叙利亚不断扩大的军事存在感到忧虑，伊朗为叙利亚总统巴沙尔的部队提供了至关重要的支持。
报道还称，以色列多次表示，它不会允许伊朗，或者其什叶派代理人真主党，在战后的叙利亚建立永久存在。
俄罗斯——巴沙尔的另一个主要盟友则警告说，指望伊朗完全撤出叙利亚是不现实的。
报道称，然而，最近有迹象表明，叙利亚局势主要参与者之间正在达成妥协。
媒体报道暗示，普京和特朗普可能会在赫尔辛基会谈中达成协议，这可能会令叙利亚政府军沿着与以色列占领的戈兰高地的边界部署，也可能会让伊朗部队及其代理人真主党武装撤出该地区。
报道指出，尽管俄罗斯和伊朗均在叙利亚部署军队支持巴沙尔政府，但它们的利益并不总是一致的。俄罗斯还与以色列保持友好关系，并表示愿意考虑以色列的安全利益。
普京对内塔尼亚胡说：“我们清楚你的关切，我们来仔细讨论一下。”
报道称，与此同时，伊朗最高领袖哈梅内伊的高级顾问阿里·阿克巴尔·韦拉亚提也在7月11日动身前往莫斯科，计划与普京举行会谈。
另据路透社7月11日报道，以色列一名高级官员说，以色列总理内塔尼亚胡7月11日告诉俄罗斯，以方可以保证叙利亚总统巴沙尔的安全，但莫斯科要让伊朗军队撤出叙利亚。
报道称，内塔尼亚胡是在与俄罗斯总统普京会谈时传递出这一信息的。而就在传递出这一信息几小时前，以色列刚刚击落了一架所谓的叙利亚无人机。以方称这架无人机进入了它的领空。该事件凸显了叙以边界地区的不稳定。
随着巴沙尔的军队在戈兰高地附近向反政府武装发起进攻，以色列一直处于高度警戒状态。以色列担心巴沙尔可能会让他的伊朗和真主党援军固守在以色列边界线附近，而且，叙利亚军队可能违反1974年的脱离接触协议对戈兰高地非军事化的规定。
这位以色列官员说：“他们（俄罗斯）很想保住巴沙尔政权，我们则对赶走伊朗人感兴趣。这两种兴趣可能相互冲突，但也可以协调一致。”
这位官员说，内塔尼亚胡对普京表示：“我们不会采取反对巴沙尔政权的行动。”该官员还说，内塔尼亚胡离开俄罗斯时打消了顾虑，“他们（俄罗斯）正在让伊朗人撤离”。
该官员说，俄罗斯正在努力让伊朗军队远离戈兰高地，而且早前已提议让他们驻扎在80公里以外的地方，但这并没有满足以色列提出的伊朗军队及伊朗支持的真主党武装一道全部撤出的要求。
此外据美联社7月12日报道，以色列军方称，在7月11日一架无人机从邻国叙利亚进入以色列领空后，以色列7月12日早间对叙利亚军事目标进行了打击。
军方说，他们袭击了三个叙利亚地点，“以回应叙利亚无人机的渗透活动”。
早些时候，以色列发射一枚“爱国者”导弹，击落了这架进入其领空的无人机。目前还没有因这架无人机的入侵而造成人员伤亡的报告。
以色列军方称，它将“继续坚定不移地采取行动，打击任何破坏以色列主权的企图，并将反击任何伤害其公民的企图”。
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