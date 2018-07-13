特朗普称赞英前外交大臣约翰逊：有潜力成为首相

当地时间12日，美国总统特朗普抵达英国，展开其上任后的首次访英之旅。在北约峰会上连续向盟友“开炮”后，特朗普在接受英国媒体采访时依旧“畅所欲言”，他不仅发出警告，称英国当前的“脱欧”计划可能会“扼杀”英美未来任何的贸易协定，还称赞刚刚因“脱欧”问题而选择辞职的英外交大臣约翰逊有潜力成为英国首相。
综合路透社、美国《国会山报》等媒体报道，12日，特朗普在接受英国《太阳报》采访时称，英国首相特蕾莎·梅的“软脱欧”计划会对英国和美国未来的贸易造成负面影响。
“如果英国和欧盟（就现在的‘脱欧’计划）达成一致，我们就会同欧盟，而不是与英国做生意，（英国的‘软脱欧’计划）可能会破坏我们间的贸易协定，”特朗普这样表示，并提到自己曾经向英国首相提出过建议，但却被无视，“要是我的话，我就会选择不同的方式，我实际上告诉了特蕾莎·梅要怎么做，但她却并没有按照我说的去做。”
特朗普的这番言论想必会让梅“心里一惊”。这位英国首相曾提到，“脱欧”会让英美达成一项自由贸易协定，并会为两国创造就业和经济增长的机会。
特朗普虽然一直是英国“脱欧”的支持者，但他却对英国首相当前奉行的、要求与欧盟继续保持密切贸易和金融关系的“软脱欧”政策十分不满。相反，对于前些日子刚刚辞职的英国外交大臣、“硬脱欧”派代表约翰逊，特朗普则是不吝溢美之词。
在被问及约翰逊的强硬谈判技巧时，特朗普表示这位前任外交大臣“是对的”，他还称赞约翰逊“很有才”，未来会成为一位“伟大的首相”。
据悉，特朗普此次对英国展开的是工作访问，并非国事访问等级。除了与英国首相会面外，他还将在温莎城堡会晤英国女王。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost