美军工巨头称爱国者导弹产量将翻倍 仍怕供不应求

成名于海湾战争的“爱国者”导弹不断改进，性能与时俱进。目前，美国已经将“爱国者”导弹视为具有政治意义的武器，通过向一些国家输送这种导弹，对地区局势施加影响。
据防务新闻网7月12日报道，由于订单数量迅速增加，美国军工巨头洛·马公司计划在未来数年，将“爱国者”防空导弹的产量翻倍。
“爱国者”PAC-3 MSE导弹可以在更高的高度拦截弹道导弹，并且反巡航导弹能力也有很大程度的提高。
这批量产的“爱国者”导弹为其导弹家族的最新型号PAC-3 MSE。这一型号由洛·马公司研发，装备了更大的双脉冲固体火箭发动机，配备了更大的空气舵，因此导弹的射程与机动过载得到进一步提升。
随着西方与俄罗斯关系的持续对立，越来越多的欧洲国家加入到装备“爱国者”导弹的行列。仅在去年，就已有波兰、罗马尼亚和瑞典三个国家批准采购“爱国者”防空反导系统，导弹总采购量达到576枚。
此外，美军自己的整军备战也是导致洛·马“生意兴隆”的重要原因。美国陆军去年原计划在2018-2022财年每年购入约95枚最新型“爱国者”导弹，但是一年后就将2018财年的采购量增至240枚。此后数年的采购量也远多于起初95枚的计划。
尽管2019财年的国防支出尚未得到国会批准，但是这批扩大反导武备的措施已经得到国会两院近乎一致的支持。参众两院军事委员会已经做出决定，将为2019财年采购179枚导弹提供全款。
洛·马公司海外营销部防空反导项目主管戴尔加多表示，在增加一条生产线后，PAC-3 MSE的年产量可以达到500枚。尽管如此，面对越来越多的订单，洛·马的产量供不应求。
据另一家美国军火巨头雷声公司披露的消息，今年至少还会有一个国家成为新的“爱国者”导弹使用国。雷声公司是“爱国者”导弹最初的研发者。
作为首款在实战中成功拦截弹道导弹的反导系统，“爱国者”导弹在海湾战争中一战成名。但是，有关其实际的反导能力一直存在争议，包括诸多美国专家在内的专业人士曾公开质疑其拦截率。
在2003年的伊拉克战争中，“爱国者”导弹成功地拦截了伊拉克军队向联军和科威特发射的24枚导弹中的9枚，同时发生了3起误伤友军事件。但是，在近年来以沙特为首的联军干涉也门的战斗中，“爱国者”导弹则多次拦截了也门胡赛武装发射的较原始的弹道导弹。
作为一款昂贵的战略性武器装备，无论“爱国者”导弹的拦截成功率是高是低，其受欢迎程度与全球的安全形势与战略稳定息息相关。
对此，中俄两国去年7月曾发布长达近6000字的联合声明，阐述双方对世界形势和重大国际问题的看法主张。其中，关于反导，两国认为：导弹防御（反导）领域的形势发展尤其令人担忧……单方面发展并在欧洲和亚太地区部署反导系统，严重损害包括中俄在内的域内国家战略安全利益，对国际和地区战略平衡与安全稳定带来消极影响，破坏各方为应对导弹及导弹技术扩散所作的多边政治外交努力。
但是，据《纽约时报》7月11日报道，美国总统特朗普在前往布鲁塞尔出席北约峰会之前，仍然批评欧洲盟国在军费开支上不够。他不仅要求北约成员国立即将各自防务开支增加到占各自GDP的2%，还要求应进一步提高到4%。
此外，特朗普还公开指责德国与俄罗斯过于亲近，称德国是俄罗斯的俘虏。对此，德国总理默克尔回应道，德国所作出的每一项决策都是“独立的”。
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