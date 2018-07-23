与埃尔多安合影争议不断 厄齐尔退出德国国家队





今年 5 月与土耳其总统埃尔多安合影后，至今争议不断的德国国脚厄齐尔 22 日发表声明，宣布今后将不再为德国国家足球队效力。

今年 5 月，埃尔多安在访问英国期间与厄齐尔和另一名德国籍土耳其裔球星京多安等人合影。由于京多安所持球衣上用土耳其语写着 “ 向我的总统致以敬意 ” ，以及时值土耳其大选前夕，厄齐尔和京多安遭到德国政界和媒体挞伐。

土耳其裔的德国绿党前主席、现联邦议院议员厄兹代米尔对厄齐尔和京多安的行为予以强烈批评。德国足协主席格林德尔当时更批评称，两名球员 “ 任由自己被选战所操弄 ” 。此后，京多安很快发声表示自己和厄齐尔并无政治意图。而厄齐尔却持续保持沉默。在此期间，德国舆论中关于他的争议不曾停歇。

6 月开赛的俄罗斯世界杯上， 29 岁的厄齐尔竞技状态明显不如上届夺冠时理想。作为卫冕冠军的德国队亦最终止步小组赛，爆冷出局。





本月 22 日，厄齐尔终于打破沉默，在社交媒体连发三条声明回应此事。厄齐尔表示，他在德国长大，然而他的家庭深深地根植于土耳其， “ 我有两颗心脏，一颗是德国的，一颗是土耳其的 ” 。他表示，自己的母亲从小就教导自己要心怀敬畏，永远不要忘记自己从哪里来，他至今仍珍视这些价值。





厄齐尔强调，自己不是政治人物，与埃尔多安的会面也仅仅是因为尊重总统一职， “ 不论是德国还是土耳其总统，我的行为不会有不同 ” 。

厄齐尔同时批评了某些德国报纸 “ 利用此事和他的土耳其背景达到政治目的 ” 。他还批评部分赞助商在事件发生后单方面放弃与他的合作。

厄齐尔在声明中称，最令他沮丧的是德国足协，特别是主席格林德尔的做法。厄齐尔表示，他不希望再扮演足协主席工作不力的 “ 替罪羊 ” ，来自德国许多人士的谩骂也令他无意再身披德国球衣上场奋战： “ 在格林德尔和他的支持者眼中，当球队赢球时，我是德国人，而当球队输球，我就成了移民。 ”

厄齐尔同时表示，教练勒夫和球队经理比勒霍夫在此事中站在了他的一边并给予了支持。

此前，厄齐尔曾因代表德国队上场时不唱德国国歌而招致批评。他宣布退出国家队的这篇声明也是用英文而非德文写就。

截止记者 22 日晚发稿时，德国足协方面尚未回应此事。

Twitter

sgnypost





