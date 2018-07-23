德军推新方案强化士兵体能：曾有新兵在训练中昏迷甚至死亡

德国《明镜》周刊网站 7 月 18 日发表题为《士兵应变得更健壮》的报道称，烂泥中负重爬行、在森林和草原数小时越野行军：德国联邦国防军的基础训练对体能有很高要求，而现在还要进一步提高强度。





联邦国防军 18 日通报说： “ 越来越多新兵无法或无法百分之百满足服役所需的体能要求。 ” 军方给出这一问题的解决方案：基础训练中的体能训练强度将被提高近 60% 。





2017 年 7 月，一名预备军官在下萨克森州蒙斯特的行军训练中死亡。联邦国防军随后宣布对士兵培训状况展开检查。今年 1 月在巴登 - 符腾堡州普富伦多夫再次发生一名新兵在越野跑训练中昏迷的情况。





联邦国防军陆军监察长约尔格 · 福尔默中将说： “ 我们必须从第一天开始就更有区别性地考察每名新兵的体能水平，通过体能分组和相应的训练方法使全员达到一个共同的体能基础。 ” 新型基础训练的目的是 “ 根据每名新兵的身体条件 ” ，个性化提高他们的体能水平。





报道称，目前，德军士兵每年须通过一项 “ 基础体能测试 ” ，未来这一测试将增加由移动、拉伸、负重和举重项目组成的所谓运动健身课程。根据新老测试结果，新兵将被分成 3 个不同的体能组。经过 6 周训练后进行期中测试，以检查士兵能否提高或保持其体能水平。





福尔默中将表示，通过这种方法，联邦国防军能更有针对性地改善每名士兵的训练状况，从而达到可肩负颇具挑战的陆军任务的体能基础。





报道称， 46 名新兵已从 6 周前开始在哈格诺基地测试基础训练新方案。根据此次测试结果，预计将于 2019 年中旬将新方案推广至整个陆军。

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