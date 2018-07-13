俄军无人机数量7年增长11倍：已用于护卫战略核导弹

据俄罗斯《消息报》网站7月12日报道称，近期，俄罗斯战略火箭兵开始接装第一批无人机。它们将成为“白杨”和“亚尔斯”战略导弹系统的慧眼，帮助搜索敌方侦察破坏部队。“海鹰”、“副翼”、“石榴”等无人机为执行这项任务接受了改造。专家表示，无人机已经在侦察地形和保护军用车队中具有不可替代性。
报道称，《消息报》从国防部获悉，战略火箭兵开始接装“海鹰”-10、“副翼”-ZSV和“石榴”等无人机。这些无人机现在用于侦察、校准炮火和救援行动。它们为战略火箭兵接受了改造，在保留探测有生力量和军事装备的先进光学侦察系统的同时，强化无线电侦察设备。
战略火箭兵的无人机将负责在“白杨”和“亚尔斯”移动式导弹系统的行进路线和部署区域进行侦察。它们安装的设备可以发现敌人的无线电通话、遥控侦察探头和遥控地雷。
俄媒称，在战略火箭兵导弹师建制内，有专门负责保护“白杨”和“亚尔斯”的独立警卫侦察营，下设负责护送车队和侦察、打击破坏部队的警卫连。这些部队将得到无人机的增援。
无人机专家丹尼斯·费杜季诺夫认为，新装备将提高警卫部队的侦察效率。他说：“机动性强的小型无人机适合执行这项任务。世界上已经有使用无人机为护送队保驾护航的实践，它们不止一次地在阿富汗和伊拉克出现。”
这位专家表示，俄罗斯已经在军事演习中演练过用无人机保护军用车队。
报道称，无人机及其使用战术正在积极完善当中。在2011年时，俄军拥有180架无人机，而现在已经达到约2000架。首批俄罗斯国产重型无人机和无人攻击机“猎人”和“牵牛星”正在接受测试，准备投入量产。“猎户座”雷达或无线电侦察无人机正在研发中。未来，军队的无人机数量将继续增加。
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