美国新型无人机杀手“小而灵”：耗能小 可“精确打击”

美国《海军时报》网站7月17日报道称，现有的反无人机工具通常消耗大量能量来破坏无人机和操控者之间的无线电通信。
这需要大功率电池并有可能干扰或阻断友好频率。
IXI科技公司研发的“无人机杀手”则弥补了这2项不足，并具备更多优势。
IXI科技公司的一名负责人约翰·洛帕尔多解释称，这种肩射式武器装上电池的重量仅为7磅（约合3.2千克），并且射程为500米。
报道称，这种装置并非以大范围的频率为目标，而是配备了一种“被动探测器”。探测器能够识别无人机正在使用的频率。随后，该装置利用6块不同的电路板来破坏这一特定频率。这种方法节省能量，意味着需要较少的电量。
这种装置还能将干扰控制在合适的范围，避免阻断友好的通信频道。
报道认为，这种装置还能破坏跳频无人机控制器，这是以前的反无人机装置所不具备的能力。
洛帕尔多说：“这不是一种宽频干扰器。在以前系统中，你不得不发出大量杂波，并且有可能干扰你所在区域的友好链接。”
一旦击中，无人机将开始摇晃，然后缓慢落地或返回它们的控制器所在地。洛帕尔多说，较老型号的无人机则会像石头一样坠地。
洛帕尔多说，“无人机杀手”已经在加利福尼亚的彭德尔顿营、北卡罗来纳的布拉格堡以及印第安纳的马斯喀特塔特训练中心接受了测试并确认了效果。
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