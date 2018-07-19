特朗普度假大开销引不满：花国家钱住自己的酒店

据《苏格兰人报》本周二消息，美国政府已为总统唐纳德·特朗普位于苏格兰的坦贝利周末度假胜地支付了超过60000美元的费用。
《苏格兰人报》查阅了美国政府的财务开支记录，发现政府为特朗普及其随行工作人员支付了约61000美元，供其在苏格兰高尔夫球俱乐部住宿。该笔开支由美国国务院向SLC坦贝利有限公司支付。该公司主要经营坦贝利度假酒店以及高尔夫球场，而这家酒店正是在特朗普公司旗下。
总统特朗普在高尔夫球场打了两场球，并与其随行工作人员在高尔夫球俱乐部住了两个晚上。特朗普表示他将在该度假胜地参加会议并接听政务电话。
这并不是特朗普第一次公私混淆。特朗普将私事置于执政之上，他拒绝从生意中完全抽身，或把他的个人事务秘密委托给他人。
他选择将生意授权给他的两个已成年的儿子，埃里克和小唐纳德，以及一位特朗普集团的高级执行官。特朗普仍继续从商业中获取利润。作为总统，他仍经常出入特朗普集团场所，如海湖庄园和贝德明斯特球场。
伦理专家对此予以激烈抨击，表示这种行为着实欠妥，并且没有消除利益冲突。
据《苏格兰人报》报道，这笔开支是否是美国政府的全部开支，我们还不得而知。“公共市民”团体监督组负责人罗伯特·威斯曼告诉《苏格兰人报》，根据以往总统出行的费用估算，本次特朗普之行的总开支将达二十万美元。
《商业内参》评论要求特朗普集团与白宫对此进行回应。特朗普集团与白宫没有作出立刻回应。
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