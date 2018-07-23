特朗普移民政策亮新招："招兵买马"调查合法移民

特朗普政府在 “ 控制移民 ” 这件事上一直没有停下脚步。最近几周，针对已经获得公民身份的合法移民，美联邦政府采取了一系列行动，这可能会导致合法移民遭到驱逐。

据美国《国会山报》报道，美国公民及移民服务局（ USCIS ）近日透露，该机构正在招聘 10 名律师和负责移民事务的官员，审查在入籍过程中，涉嫌向官员撒谎的移民案件。这意味着，即使现在已获得美国公民身份，也有遭到政府驱逐的可能。





该机构曾在 5 日发布备忘录，宣布将会公布更多类似案件，并且要求当事人在规定日期之前到机构报道。这将是启动驱逐程序的第一步。此外，机构称， 9 月 11 日开始，在办理签证、工作许可、绿卡等申请时，审查官将会直接拒绝信息有缺失的申请要求。

据悉，移民政策的转变突出了特朗普政府的官员，包括司法部长杰夫 · 塞申斯，白宫顾问史蒂芬 · 米勒等，他们不仅想遏制非法移民，还要打击合法入境的移民，以减少国外出生居民的数量。

USCIS 称，这一政策是为了保护国家的移民法，保证国家和民众的安全。该机构发言人迈克 · 巴尔斯在接受采访时说： “ 只要政府给的福利没有满足他们（移民）的要求，他们就会提出上诉。 ”

但是，一位移民事务专家表示， USCIS 所说的要 “ 保证国家和民众的安全 ” ，以及采取的相关行动表明该机构已经将 “ 为客户服务 ” 的宗旨抛到脑后。

移民政策研究所的分析师萨拉

·

皮尔斯说：

“

将福利机构和执法机构分开设置是有原因的，但就这件事来看，

USCIS

这一福利机构涉及了过多执法机构应该做的事。这是有问题的，也非常令人担忧。

”

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