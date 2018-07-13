里程碑式胜利 叙利亚政府军收回叛乱“发源地”

当地时间周四（22日）上午，叙利亚政府在德拉市的邮局上空举起叙利亚国旗，这表明叙政府进一步扩大了对国家的控制范围，也是巴沙尔·阿萨德总统在长达八年之久的内战中取得的重大胜利。此前，德拉市一直掌握在叛军手中。
据半岛电视台报道，自2011年大规模抗议运动开始至今，德拉市的邮局是唯一一个落入叛乱分子手中的政府建筑。6月，政府军开始向叙利亚南部的德拉省发动进攻，随后又开始攻击该省的首府德拉市。在历经一个多月的艰苦作战后，叙政府军终于从叛军手中夺回德拉。
据悉，过去三周的时间里，在俄罗斯空袭部队的支持下，叙利亚政府已经恢复了对德拉省大片地区的控制。而叛军也没有反对政府军进入靠近约旦和以色列的战略要地。
据统计，内战目前已经造成数十万人死亡，并且导致大约1100万人逃离家园。夺回德拉对阿萨德恢复对叙利亚的控制权而言，可以说是里程碑式的胜利。
西南部的战斗将继续瞄准由叛军控制的重要区域，这一区域位于由以色列占领的戈兰高地边境上。以色列曾表示，以方不会阻碍进攻，即使战争打到靠近边境的叙利亚军队哨所。
报道称，目前，在俄罗斯和伊朗的帮助下，阿萨德已经收复了叙利亚的大部分地区。但反政府军仍然控制着西北、东北部地区，东部地区则由库尔德人掌握。
半岛电视台的Zeina Khodr从贝鲁特发回报道说，德拉市的叛乱分子愿意投降，并且选择在一夜之间放下武器。“对叙利亚政府来说，这是一次战略性和象征性的胜利，政府重新控制了和约旦接壤的边境地区，国家可以重新开展国际贸易了。”她说。
“但是在德拉省还有一部分地区是由“伊斯兰国”控制，政府准备策划行动夺回这一区域。”Khodr补充道。
目前，由于兵力严重不足，德拉省的部分叛乱分子在上周决定交出占有领土。在德拉市，叛军还在同俄罗斯进行交涉，希望能够安全通行。
“周四，俄罗斯的高级军事代表团进入我们的控制区域，就移交国家统治进行谈判。”叛军某官员称。同时，两辆载有俄罗斯高级军官的装甲车也进入了德拉市的老城区，开始同政府军进行谈判。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost