特朗普自称在北约峰会“获胜” 马克龙这番话却令其尴尬

外媒称，消息人士说，美国总统特朗普12日对北约盟友未增加防务开支发起新一轮攻击，导致北约领导人在峰会期间召开特别会议。
据路透社7月12日报道，一名消息人士说，特朗普一度不顾外交礼节，直呼德国总理安格拉·默克尔的名字，对她说：“安格拉，你必须为此做点什么。”
默克尔在会后对记者说：“这是一场气氛非常紧张的峰会。”
报道称，北约各国领导人就特朗普的问题举行特别磋商，阿富汗和格鲁吉亚这两个应邀出席此次峰会的非北约国家以及大多数北约成员国领导人的随行官员被要求离席。除了默克尔，特朗普还特别点名西班牙首相佩德罗·桑切斯和比利时首相夏尔·米歇尔，称这些国家的防务开支不达标，而美国纳税人承担着约占国民收入3.6%的防务预算，其中相当一部分用在了北约。
一名消息人士说，在专门讨论乌克兰和格鲁吉亚问题的会议上，特朗普“强硬地重申他的立场，要求北约成员国在很短的期限内实现2%的开支目标”。
但两名北约消息人士说，特朗普没有威胁要退出这个在二战后维持欧洲和平的联盟。
另据法新社7月12日报道，在特朗普不断要求盟友、尤其是德国增加军费开支的情况下，北约秘书长斯托尔滕贝格下令召开北约理事会特别会议。
外交消息人士说，特朗普在与北约国家和乌克兰、格鲁吉亚领导人开会时，再次要求各国立即实现防务开支占国内生产总值2%的目标，而不是等到2024年，并且要求把最终目标定为4%。
报道称，在特朗普与德国总理默克尔于峰会首日发生冲突后，北约领导人原本希望把会议重点放在乌克兰和阿富汗政策上。但消息人士称，在乌克兰和格鲁吉亚问题会议上，“特朗普利用发言机会，把话题扯回到义务共担上”，斯托尔滕贝格不得不召集特别会议。
此外据路透社7月12日报道，美国总统特朗普12日自称在北约峰会上取得“个人胜利”，说盟友承诺大幅增加防务开支，此前他曾长篇大论抨击欧洲领导人。
这位充满自信的总统在布鲁塞尔会议的第二天对记者说：“我跟他们说，如果他们不承诺增加开支，我将非常不高兴……我让他们知道我非常非常不高兴。”但他补充说，对话以最好的结果结束，“最终一切都和好如初。只是有一小段时间有点棘手”。
报道称，北约领导人正在与特朗普举行会晤，试图缓和危机。
另据美联社7月12日报道，美国总统特朗普12日在北约成员国紧急会议后举行的新闻发布会上重申对北约的承诺。此前，他称北约成员国屈服于其郑重承诺增加防务开支的要求，严厉指责北约成员国没有在防务上花足够多的钱，指责欧洲占美国便宜。
此外据路透社7月12日报道，法国总统马克龙说，美国总统特朗普在12日的北约峰会上并未明确威胁要脱离北约安全联盟。
一些媒体报道称，特朗普因不满北约成员国不积极履行承诺的防务支出达到GDP2%的目标，扬言要退出这个已有70年历史的联盟。但马克龙说，特朗普没有明确威胁要这样做。
北约消息人士说，特朗普警告如果其他国家不赶紧行动起来，美国会“单干”，但这并不算威胁正式退出北约。
另据法新社7月12日报道，尽管美国总统特朗普称自己成功在北约峰会中逼迫盟友增加防务开支，但法国总统马克龙12日表示，北约依然会保持原有的防务开支承诺不变。
特朗普说，北约领导人将会把防务开支增加到“他们之前从未想过的水平”。但是马克龙对此回应说：“峰会声明非常明确：北约重申保持国防开支占GDP2%的承诺。”
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