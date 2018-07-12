中美贸易战升级后果严重 或波及美与其他国家关系

美国《福布斯》双周刊网站7月7日刊发美国芝加哥全球事务学会高级研究员菲尔·莱维的文章《中美贸易战刚刚以温和的方式开启，后面会变得更严重》称，贸易战升级是令人担忧的一个主要问题。贸易战也可能蔓延，波及美国与世界其他国家的商贸关系。
特朗普政府为什么发起这场贸易战？
文章称，答案可能至少有两个。表面原因是，美国政府对中国的经济行为感到担心。这样的担心是真实的，但在小布什和奥巴马执政时期美国就对这些问题深感担心，他们却没有对价值340亿美元的中国进口商品加征关税。真正的问题是：为什么采取这种策略？答案要么是特朗普认为关税威胁会是一种非常有效的手段，可以促使中国改变其做法；要么，他就是喜欢加征关税。或许，两者兼而有之。
什么时候会感受到贸易战的影响？
文章称，在拟定加征关税的中国进口商品清单时，特朗普政府十分谨慎，以避开大众消费品，而侧重于企业用商品。因此，需要过一段时间，这些企业的成本上升才会传导到商店。再说，鉴于这些关税已提前公布，企业有一定机会在新关税生效前储备大量物资。
不过，有些行业已经感受到了影响。大豆价格已跌至近10年的最低点，原因是中国的报复行动已把需求从美国的农民转向了巴西农民。
文章称，别的行业迟早也会感受到影响。6日的行动对价格的影响应该说是显而易见的，但却不是灾难性的。340亿美元只占中国对美出口总额的一小部分，相对于美国的经济规模来说更是少之又少。
从现在起应关注些什么问题？
文章称，只要冲突被控制住，规模就不会太大。然而，现在没有迹象表明这场贸易战会继续被控制在有限的范围。特朗普总统声称，如果中国采取报复行动，他会追加报复性关税，威胁最终可能对超过5000亿美元的中国商品加征关税。因此，贸易战升级是令人担忧的一个主要问题。
文章称，第二个问题是贸易战可能蔓延，波及美国与世界其他国家的商贸关系。
这场贸易战将如何结束？
文章称，这场贸易战极有可能是这样结束的：当经济影响使商界非常气愤，公众对特朗普的政策感到不满，也或者，国会采取行动，限制总统的权力。虽然存在这两种可能性，但在中国的问题上，国会限制总统权力的可能性似乎较小，因为国会似乎一直倾向于对中国采取更强硬的立场。如果什么时候特朗普承受的压力加大，可能会迫使他争取贸易和平。
文章称，不要以为这场贸易战以温和的方式开始，你就可以感到放心。情况在好转之前可能会变得更糟。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost