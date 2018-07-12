特朗普北约峰会前夕“炮轰”盟友 欧盟：请尊重你的盟友

外媒称，美国总统特朗普还没登上飞机前往气氛势必紧张的北约峰会，欧盟与美国之间的舌战就已开始。
指责德国是俄罗斯“俘虏”
据路透社7月11日报道，7月11日，在西方国家领导人聚集在布鲁塞尔参加北约峰会之际，美国总统特朗普指责德国是俄罗斯的“俘虏”。
报道称，在令人震惊的公开爆发中，特朗普对北约秘书长斯托尔滕贝格说，德国支持耗资110亿美元的波罗的海新管道进口俄罗斯天然气，却迟迟没有满足增加其对北约防务开支——旨在保护欧洲抵御俄罗斯——的目标，这一做法是错误的。
峰会开始前，特朗普在美国驻比利时大使官邸举行的一次会议上说：“我们应该防范俄罗斯，德国却每年向俄罗斯提供数百亿美元资金。”
德国国防部长乌尔苏拉·冯德莱恩几乎立即进行了回击，否认德国是俄罗斯的俘虏。她用英语对记者说：“我们与俄罗斯之间毫无疑问存在很多问题。另一方面，你应该保持国家间或者联盟与对手之间的沟通，这是毫无疑问的。”
报道称，这个西方防务联盟内的紧张关系已经超过了特朗普要欧洲国家支付更多“份子钱”以减轻美国纳税人负担的要求，另外，民族主义立场导致的贸易争端威胁到欧洲的经济增长，这些最新的言论将加剧盟友对美国自二战以来维持和平的作用的担忧。
要盟友“补偿”美防务费用
据法新社7月10日报道，美国总统特朗普一下飞机就要求北约盟友“补偿”美国防务费用。他抵达布鲁塞尔是要参加北约多年来难度最大的一次峰会。
就在特朗普乘坐的“空军一号”在布鲁塞尔着陆前，欧盟的一位高级官员严正警告美国要“珍惜”盟国。
报道称，北约其他28国的领导人希望展现出团结一致，尽管大西洋两岸在一系列问题上出现明显的关系紧张，尤其是特朗普一再拿国防开支问题痛斥欧洲。
飞机还在空中飞行时，特朗普就在推特上发文称：“许多北约国家希望我们保卫它们，它们不仅没有满足国防开支占本国GDP2%的现行标准（这个比例并不高），而且还多年拖欠大笔费用。他们会补偿美国吗？”
特朗普在离开华盛顿前表示，他16日在赫尔辛基与俄罗斯总统普京的会晤可能会是他此次欧洲之行中“最轻松的”部分。
另据《澳大利亚人报》网站7月10日报道，欧洲理事会主席图斯克在峰会前警告美国：“请尊重你的盟友，你的盟友没那么多。”
报道称，为期两天的峰会于11日开幕，图斯克10日提醒特朗普铭记欧洲在9·11事件后给予美国的帮助。
各成员国领导人还将提出一项动议，以使北约拥有能在30天内部署30个机械化营、30个空军中队和30艘军舰的能力。
各成员国还将一致同意调整北约的指挥结构，其中包括将在美国弗吉尼亚州诺福克设立大西洋联合司令部，负责确保北美和欧洲之间的海上通道安全。还将在德国乌尔姆设立另一个司令部，为欧洲的后勤和军事调动提供支持。
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