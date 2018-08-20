杜特尔特：听说美国有人想要我的命？放马过来

海外网 8 月 19 日电菲律宾总统杜特尔特日前曝出惊人言论 ——“ 听说美国中情局打算暗杀我，放马过来！ ”

据《马尼拉公报》 19 日报道，菲律宾总统杜特尔特上周五在达沃市举行的一场政党大会上表示，他知道美国不喜欢自己，但是美国这种 “ 夺权 ” 的阴谋不会吓倒他。

杜特尔特公开表示， “ 我要向美国人、向 CIA （美国中央情报局）强调一点，今天我听说了 CIA 想要我的命，别客气，放马过来吧！无论如何，这个国家还是会保持它现有的样子不会变。 ”

杜特尔特接着强调，如果自己乘坐的直升机哪天突然爆炸了，那一定是美国人的手笔，只有他们有兴趣这样做。

报道称，杜特尔特去年就曾表示他不太想访问美国，因为这个国家很 “ 差劲 ” ，他担忧美国安全机构正在策划让其下台。此外，他指责美国干涉菲律宾内政，并警告 CIA“ 有一天一定要把你们赶走，要么你们杀了我，留下来，否则，你们必须离开我的国家。 ”





而美国驻菲律宾大使 Sung Kim 随后连忙澄清说，中央情报局并没有致力于破坏杜特尔特在菲律宾的领导，强调美国将继续与杜特尔特政府合作。

今年 4 月，菲总统曾炮轰美国批评他的反毒战争并阻止售卖武器给菲律宾。 8 月 16 日，美国国防部亚太事务助理部长警告菲律宾，如果采购俄罗斯武器，华盛顿将中断与菲合作，而且还将给予制裁，这也引起了菲律宾的反弹。

据此前报道，杜特尔特曾数次受到袭击威胁。据法新社报道，

2016

年

12

月

29

日，杜特尔特前往菲律宾南部省份视察，其警卫车队在途中遭遇伏击，导致

9

人受伤，其中包括

7

名保镖和

2

名士兵。杜特尔特本人当时未在车队，没有受到影响。同年

10

月，菲律宾政府方面挫败了一起由极端份子策划的炸弹袭击事件，该反政府武装试图在菲律宾总统杜特尔特出访途中引爆炸弹。杜特尔特的特别助理克里斯托弗

·

吴于今年

7

月

28

日表示，杜特尔特并不害怕针对他的暗杀阴谋传言。杜特尔特表示

“

来吧！我不害怕。

”

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