菲律宾毒贩家属状告杜特尔特 菲发言人：不会成功

28日，菲律宾8名毒贩的亲属和多名反对菲律宾政府禁毒行动的批评人士，一同向国际刑事法院（ICC）提交诉状，起诉菲律宾总统杜特尔特“违反人道罪”。菲律宾总统府当天回应此事时表示，起诉不会成功。
据菲律宾《每日询问报》报道，在长达50页的起诉状中，毒贩亲属指出，菲律宾警方在禁毒行动中“谋杀”了数千名平民，而这是在杜特尔特的指挥下进行的，这违反了《国际刑事法院罗马规约》的规定，因此他要负刑事责任。诉状还说，批评杜特尔特“激烈禁毒”的人士遭到了“迫害”，此前受害者家属提出的诉讼也无进展。
对此，菲律宾总统府发言人洛克表示，最新这起向ICC的起诉“注定失败，不会成功”，因菲律宾已经退出《国际刑事法院罗马规约》。2017年4月，一名菲律宾律师也曾向ICC提起类似诉讼。
3月14日，杜特尔特宣布，由于国际刑事法院近日对其本人及菲政府进行“攻击”，菲律宾将退出国际刑事法院。杜特尔特自2016年6月执政以来，在国内强力打击毒品犯罪，4400多名涉毒人员在扫毒行动中被击毙。
杜特尔特在2016年参加竞选时曾说，他将采取严厉的措施开展禁毒活动，他还在2018年国情咨文中表示，毒品是一切罪恶和灾难的根源，无论花费多少时间，禁毒运动都会一直持续。
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