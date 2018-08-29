美墨达成“难以置信”的贸易协定 加拿大该纠结了

当地时间8月27日，特朗普宣布美国跟墨西哥达成“史上最大贸易协议之一”，并表示打算终止《北美自由贸易协定》（NAFTA）。
自去年开始，特朗普就频频发出威胁，声称要退出1994年与墨西哥和加拿大签订的《北美自由贸易协定》，从而引发了三国间长达一年的谈判。
过去的一年中，谈判代表在不断地更改NAFTA条款，但在过去的五周里，加拿大并没有参与讨论。
特朗普在白宫的电视转播中表示，美墨新协议的条款将促成“更加公平”且“令人难以置信”的交易。
同时，他表示要更换北美自由贸易协定的名称，他认为这个名称有“糟糕的内涵”。
加拿大会加入新自贸协定吗？
加拿大和美国在一系列贸易问题上存在分歧。美国不满加拿大对其乳制品行业进行贸易保护，加拿大抗议美国对加拿大加征钢铝税。
加拿大外交部发言人曾表示：“我们只会签署一个对加拿大有利并且对中产阶级有利的新协定。”
不过，在美墨宣布谈判取得突破后，加拿大总理特鲁多也赶紧跟特朗普聊了聊。
根据特鲁多办公室声明，美加领导人“进行了建设性的对话”，加拿大谈判代表将于周二与美国代表会面。
据BBC，特鲁多还在上周日与即将离任的墨西哥总统培尼亚·涅托进行了交谈，俩人就圆满结束谈判达成一致。
不过，墨西哥外交部长路易斯·比德加赖在新闻发布会上表示，如果加拿大和美国未能达成协议，墨西哥将单独与美国达成双边协议。
据《纽约时报》，如果加拿大不配合，特朗普似乎也不想带特鲁多玩了，这引起了立法者的担忧。他们表示，由于三国立法机构都对协定有最终决定权，所以“抛弃”加拿大在法律上是不被允许的。
此外，制造商们也忧心忡忡，美国制造商协会发布声明称：“三国之间有大量货物流动，一体化也让我国制造业更具竞争力，所以必须签署三方协议。”
为什么谈判在现在取得突破？
据BBC，墨西哥新当选的总统安德烈斯·曼努埃尔·洛佩斯·奥夫拉多尔将于12月上任，特朗普政府希望能在这之前达成协议。
据《经济学人》，1994年生效的《北美自由贸易协定》使墨西哥成为全球第四大汽车出口国。总统涅托开放能源业和电信业进行市场竞争。
虽然自上世纪90年代以来，墨西哥经济保持着稳定的增长，但发展极不均衡，44%的人口仍然生活在贫困线以下。
墨西哥人渴望着变革，于是，在今年的大选中左翼政治家奥夫拉多尔脱颖而出。奥夫拉多尔在竞选时曾承诺将打击腐败，彻底废除涅托政府推行的能源改革，并对美国持批判立场。
这意味着他的上台可能使谈判复杂化。
据BBC，如果特朗普政府想在奥夫拉多尔上任前达成最终协议，需要至少提前90天，也就是在本月底向美国国会提交一份新协议。
不过，奥夫拉多尔周一表示，与美国达成双向协议只是达成新协议的第一步。他说：“我们对维持三国协议很感兴趣，自由协定应保持原先的构想。”
新自贸协定中有什么？
据BBC，NAFTA年度交易额超过一兆美元，而更新条款包括管理知识产权、数字贸易和投资者纠纷等。
在汽车制造业方面，双方规定每辆汽车的40%~45%必须由人工生产，人工费用每小时至少16美元。该条款旨在阻止企业在劳动力廉价的墨西哥建设工厂。
美墨两国一直在试图解决从汽车到能源等方面的关键分歧。其中，汽车制造业的就业问题是两国僵持不下的最大议题之一。
特朗普一直希望新协定能够促进美国制造业及其就业。美国上周同意对现有工厂生产的汽车维持2.5%的关税，但是将对新建工厂生产的汽车增税。
此外，美国还表示，该协议将持续16年，双方还同意每6年审查一次贸易协定。
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