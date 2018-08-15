    • 2018年8月15日

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    杜特尔特：告诉你 东盟国家全都支持中国

    星期三, 八月 15, 2018 ,

    在一场有众多外交官、商人以及政府官员参与的创业论坛上，菲律宾总统杜特尔特袒露了东盟国家的心声。他直言，所有东盟国家都是支持中国的
    　　
    据《马尼拉公报》报道，当地时间14日，杜特尔特在马拉坎南宫发言称，想知道东盟国家的想法吗，我会直截了当地告诉你，所有东盟国家都是支持中国的
    　　
    杜特尔特在演讲中赞扬了中国提供的帮助。他表示菲律宾改善了与中国的经济关系，而中国并没有向菲律宾索求什么。

    此外，他强调，相较于西方国家，东盟国家对中国更加偏爱。菲媒称，杜特尔特去年6月曾公开表示，许多东盟国家虽然接受了美国的援助，但并非所有成员国都支持美国。他提醒东盟各国，美国做这些的本意不是为了你们，他们不会为你流血
    　　
    这也不是杜特尔特第一次作出类似表态了，今年5月，杜特尔特在一场演讲中痛批美国什么都不是，并强调将向中俄两国寻求帮助，中国将保护菲律宾免受外部威胁
    　　
    杜特尔特对媒体说，当菲律宾向中国寻求帮助时，中国会来帮我们而如果哪天美国决定援助菲律宾，我只会感到怀疑，杜特尔特强调，美国已经输了那么多战争，而中国会保护菲律宾，不会让菲律宾被摧毁
    　　
    中国外交部发言人耿爽411日也就中菲关系强调，当前，在中菲共同努力下，两国关系健康稳定发展，各领域务实合作顺利推进。中方愿与菲方共同努力，落实好两国领导人重要共识精神，共同推动和深化在南海的海上务实合作，争取早日实现联合勘探和共同开发，造福两国和两国人民。

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