杜特尔特：告诉你 东盟国家全都支持中国

在一场有众多外交官、商人以及政府官员参与的创业论坛上，菲律宾总统杜特尔特袒露了东盟国家的心声。他直言， “ 所有东盟国家都是支持中国的 ” 。

据《马尼拉公报》报道，当地时间 14 日，杜特尔特在马拉坎南宫发言称， “ 想知道东盟国家的想法吗，我会直截了当地告诉你，所有东盟国家都是支持中国的 ” 。

杜特尔特在演讲中赞扬了中国提供的帮助。他表示菲律宾改善了与中国的经济关系，而中国并没有向菲律宾索求什么。





此外，他强调，相较于西方国家，东盟国家对中国更加偏爱。菲媒称，杜特尔特去年 6 月曾公开表示，许多东盟国家虽然接受了美国的援助，但并非所有成员国都支持美国。他提醒东盟各国， “ 美国做这些的本意不是为了你们，他们不会为你流血 ” 。

这也不是杜特尔特第一次作出类似表态了，今年 5 月，杜特尔特在一场演讲中痛批美国 “ 什么都不是 ” ，并强调将向中俄两国寻求帮助， “ 中国将保护菲律宾免受外部威胁 ” 。

杜特尔特对媒体说， “ 当菲律宾向中国寻求帮助时，中国会来帮我们 ” ， “ 而如果哪天美国决定援助菲律宾，我只会感到怀疑 ” ，杜特尔特强调， “ 美国已经输了那么多战争，而中国会保护菲律宾，不会让菲律宾被摧毁 ” 。

中国外交部发言人耿爽

4

月

11

日也就中菲关系强调，当前，在中菲共同努力下，两国关系健康稳定发展，各领域务实合作顺利推进。中方愿与菲方共同努力，落实好两国领导人重要共识精神，共同推动和深化在南海的海上务实合作，争取早日实现联合勘探和共同开发，造福两国和两国人民。

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