8公斤福岛核污染土遗失 日本环境省：不影响健康

据日本媒体报道，日本环境省 14 日发布消息称，东京电力公司福岛第一核电站事故后的 2011 年 11 月以快递方式寄送后保管于省内的被放射性物质污染的约 8 公斤泥土等已经遗失。据称很可能错误地将其废弃。环境省表示，据推算目前其放射性物质的活度较低，约为每公斤 2000 贝克勒尔左右，难以认为其对健康造成影响。





日本环境相中川雅治表示： “ 非常遗憾。此事损坏信誉，表示歉意。将探讨防止此类事情再次发生的举措。 ”

日本环境省称， 2011 年 11 月 8 日该省收到小型纸板箱。箱子上没有记载品名，寄件人居住在福岛市，开封后发现袋中装入了土壤，还有写着 “ 在自家采集 ” 的纸条。 16 日该省收到品名为 “ 灰 ” 的纸板箱，但没有开封。同一时期还有其他污染土被送到环境省，而寄件人详情不明，该省拒绝签收，由日本邮便公司保管。

当时，官房总务课职员将污染土带回了埼玉县内的家中，废弃在空地，但之后立即回收。土壤被装入铝制盒内，在环境省办公楼地下 2 层的储物柜内上锁保管。

本月有部分报道称日本邮便持续保管土壤，确认后发现今年

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月该储物柜已被废弃。据称职员之间的工作交接不充分。

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