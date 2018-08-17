外媒盘点震惊世界的十大暗杀国家元首未遂事件

外媒称，委内瑞拉总统马杜罗近日指责有人试图用携带爆炸物的无人机对他进行暗杀，因为事发现场混乱，马杜罗的说法还缺乏证据。但国家元首的安全并非是委内瑞拉政权特有的担忧，历史上确实曾经发生过多次针对不同国家政治领导人的暗杀事件，有些暗杀行动获得了成功，例如 1963 年 11 月 22 日美国总统约翰 ·F· 肯尼迪遇刺身亡，但不少暗杀行动最终因为意外情况而失败。阿根廷布宜诺斯艾利斯经济新闻网 8 月 12 日盘点了曾经震惊世界的十次暗杀领导人未遂事件：





一、弗拉基米尔 · 列宁， 1917 年至 1924 年期间担任苏维埃社会主义俄罗斯人民委员会主席（莫斯科， 1918 年）





1918 年 8 月 30 日，十月革命发生还不到一年，列宁遭遇了一次袭击，让他差点死亡。





列宁在莫斯科南部一家工厂演讲完毕正要上车离开时，听到一位妇女的喊叫声，就在转身之际，范妮 · 卡普兰用布朗宁手枪向他开了三枪，其中两枪分别伤到了他的脖子和肩膀。列宁随即被紧急送往克里姆林宫治疗伤口，尽管流了很多血，但他最终幸存。无论如何，这次遇袭严重影响了列宁最后几年的生命，导致他瘫痪并不得不放弃政府日常管理。





卡普兰是被布尔什维克禁止的革命社会党分子，她被现场逮捕并严加审讯，但没有透露任何同谋的名字， 9 月 3 日卡普兰被枪决。





二、索古一世， 1922 年至 1939 年期间担任阿尔巴尼亚总理、总统和国王（地拉那， 1924 年）

艾哈迈德 · 索古是 20 世纪阿尔巴尼亚历史上最重要的人物之一，利用当时的政治不稳定，他获得了巨大的权力。 1924 年 2 月 23 日，在担任总理两年后，他在议会走廊被一名革命党成员连开两枪，凶手躲进卫生间，直到最后投降，索古受了重伤但最后康复。在离开政坛一段时间后，他加强了自己的权力。 1928 年，他建立君主制，宣称自己是阿尔巴尼亚国王索古一世。





三、贝尼托 · 墨索里尼， 1922 年至 1943 年期间担任意大利总理（罗马， 1926 年）

1926 年 4 月 7 日，在法西斯主义正高涨时期，墨索里尼在罗马发表演讲，正当他离开演讲现场将要上车之时， 50 岁的爱尔兰裔贵族维奥莉特 · 吉布森拔出枪朝他射击。子弹飞向墨索里尼的头部，如果不是碰巧因为街上的某个东西引起他的注意让他适时扭转了头部，墨索里尼必死无疑。最终子弹掠过他的鼻子，但没有导致任何严重伤害。





调查显示，吉布森精神失常，她袭击墨索里尼的原因不明，在被关押一段时间之后，吉布森被驱逐到英国并送往精神病院。





四、穆罕默德 · 礼萨 · 巴列维， 1941 年至 1979 年期间的伊朗国王（德黑兰， 1949 年）

这位伊朗最后一位君主在 1949 年 2 月 4 日出席德黑兰大学的庆祝仪式，一名伊斯兰党激进分子设法靠近他，在距离只有 3 米远的地方朝他开了 5 枪，这名激进分子最终被皇家卫队杀死。

令人难以置信的是，只有一颗子弹击中了巴列维，擦伤了他的脸颊，但没有造成严重伤害。住院几天后，巴列维就康复了。





五、戴高乐， 1958 年至 1969 年期间担任法国总统（巴黎， 1962 年）

第二次世界大战的法国英雄和法兰西第五共和国的创始人戴高乐总统， 1962 年 8 月 22 日与夫人坐车从爱丽舍宫前往机场时，遭到极右翼恐怖主义组织的伏击。他们向他的座驾发射了 140 发子弹，车子的 4 个轮胎被打爆，骑摩托车护送戴高乐的两名军官在袭击中身亡，但戴高乐夫妇因为趴到汽车地板上而毫发无损。





六、杰拉尔德 · 福特， 1974 年至 1977 年期间担任美国总统（萨克拉门托， 1975 年）

美国有 4 名总统在当政时被暗杀，分别是亚伯拉罕 · 林肯（ 1865 年）、詹姆斯 ·A· 加菲尔德（ 1881 年）、威廉 · 麦金莱（ 1901 年）和约翰 ·F· 肯尼迪（ 1963 年）。其他很多人在各种暗杀事件中幸存下来，但杰拉尔德 · 福特是唯一在同一个月内两次幸免于难的总统。





1975 年 9 月 5 日，福特在萨克拉门托加州议会大厦附近会见支持者，他试图与一名妇女握手，但这位名叫弗罗姆的女人却扣动了扳机。她的枪匣里有 4 颗子弹，却没有一颗上膛，当她再次试图开枪时被特工阻止，弗罗姆最终被判无期徒刑。





17 天后，福特再次遭到暗杀。当他离开旧金山的圣弗朗西斯酒店时， 45 岁的政治狂热分子莎拉 · 简 · 穆尔在距离他 12 米处朝他开枪但没有击中，人群中的一位特工在穆尔试图再次开枪时将她制服。





七、罗纳德 · 里根， 1981 年至 1989 年期间担任美国总统（华盛顿特区， 1981 年）

里根在遭遇差点致命的暗杀时上任才 69 天。 1981 年 3 月 30 日，当他走出希尔顿酒店时，躲藏在支持者人群中的约翰 · 欣克利用罗姆 RG-14 左轮手枪向他连开六枪，第六颗子弹进入他的腋窝并停留在离心脏两厘米的地方。里根遭受了严重的内出血，但最终得到抢救，有另外三人在这次袭击中受伤。





欣克利在审讯过程中招供，他是在看了电影《出租车司机》后决定刺杀总统的，他认为这个行为能让他的偶像朱迪 · 福斯特对他刮目相看。





八、玛格丽特 · 撒切尔， 1979 年至 1990 年期间担任英国首相（布莱顿， 1984 年）

铁娘子及其内阁主要人员 1984 年 10 月 11 日晚在布莱顿大酒店过夜，准备第二天参加一场会议。凌晨 2 点 54 分，一枚炸弹爆炸导致酒店部分建筑物倒塌。





尽管爆炸摧毁了撒切尔夫人房间的卫生间，但正在准备第二天讲话的她逃了出来，没有受伤；另有 5 人在这次爆炸中身亡， 31 人受伤。这枚定时炸弹是寻求北爱尔兰独立的极端组织成员放置的。





九、约翰 — 保罗二世， 1978 年至 2005 年期间担任天主教教皇（梵蒂冈， 1981 年）

1981 年 5 月 13 日，保罗二世在圣彼得广场迎接数百名信徒，这时穆罕默德 · 阿里 · 阿贾向他开了 4 枪。教皇流了很多血，但最后活了下来，并继续主掌教皇之位长达 20 多年。阿贾是土耳其右翼准军事组织成员，他被当场逮捕并被判无期徒刑，但后来得到保罗二世教皇的原谅并被赦免。





十、阿尔法 · 孔戴， 2010 年开始担任几内亚总统（科纳克里， 2011 年）

2010 年 12 月 21 日，孔戴成为几内亚历史上第一位民主选举产生的总统。 2011 年 7 月 19 日晚上，一个突击队用火箭袭击了孔戴与家人居住的官邸。袭击者将目标对准总统卧室，但孔戴幸存下来，因为他没有在那里睡觉。





对新总统不满的部队军人被怀疑为刺客，一名军官和 38 名士兵后来因刺杀未遂罪名被捕。

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