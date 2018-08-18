马来西亚指责中国窝藏1MDB逃犯刘特佐

在马来西亚首相马哈迪于8月17日访华前，马来西亚指责中国窝藏一名全球通缉的头号金融逃犯刘特佐。美国司法部指控刘特佐是马来西亚“一马发展公司”（1MDB）45亿美元弊案的核心人物。





《华尔街日报》引述一名了解刘特佐行程的人士的话说，今年6月到7月期间，刘特佐在中国境内自由活动。





马来西亚检方6月份曾派出一支警队前往香港和澳门寻找刘特佐的踪迹。但马来西亚警方到达香港和澳门时，但刘特佐已经早一步乘飞机离开。几名马来官员表示，他们认为，刘特佐目前正在中国大陆避难。





马来西亚首相马哈迪于周五前往中国，与中国领导人习近平会晤。华日引述为这次行程做准备的官员的话说，届时引渡刘特佐的请求将成为议程上的重要议题。马来西亚与中国没有签署引渡条约。





但现任马来西亚官员表示，预计与中国的磋商不会那么顺利，因为中国当局会把刘特佐视为谈判筹码，不会轻易地把他交出来。





刘特佐与马来西亚前首相纳吉关系密切。一位曾在首相办公室工作的马来西亚前官员表示，马来西亚新政府怀疑，刘特佐帮助安排了中国资助的基础设施项目，来自中国的资金被用于偿还1MDB欠下的债务。这些协议中有些属于中国“一带一路”倡议。





报导引述知情人士的话说，数月前选举结果让刘特佐非常恐慌，他在5月9日投票结束后立刻将家人和手下召集到澳门万豪酒店，讨论如何应对眼前的形势，同时加强了安保措施。





其中一位知情人士说，在酒店的豪华套房里，他的手下和家人把文件塞进行李箱内。他们离开房间时，刘特佐的一名助手用酒精清理了台面上的指纹痕迹。从那以后，刘特佐就携带妻小以及心腹，在酒店套房和位于香港及上海等多个中国城市的豪华公寓之间辗转。





报导说，在大马选举结果公布后，刘特佐曾通过电话联系了马来西亚新政府，并提出一个建议。知情人士说，他将返还逾10亿美元的资产，并返回马来西亚，条件是马国对他免予起诉，但遭到拒绝。





与此同时，马来西亚新政府一直在与美国司法部检察人员以及瑞士和新加坡相关部门密切合作，调查刘特佐在1MDB案件中涉嫌扮演的角色。





近年来，中共“一带一路”以庞大资金进入马来西亚，承造多项重大公共建设。马国新首相马哈迪上台后表态，将撤查其中是否有舞弊。





今年7月，马哈迪冻结了逾200亿美元的三大基建项目资金，包括东海岸铁路及两条造价各逾10亿美元的油气管道，理由是“成本过高”。这些项目是中共“一带一路”倡议的一部分。

据两位参与项目评估的政府官员表示，马哈迪政府怀疑本该用于这些项目的资金已通过境外空壳公司被转移，用于偿还1MDB近7亿美元的债务。

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