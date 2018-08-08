    • 2018年8月8日

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    鼓吹各类阴谋论 美国极右翼名人遭网络巨头封杀

    星期三, 八月 08, 2018 ,

    互联网巨头们周一对美国阴谋论者亚历克斯·琼斯展开一场攻势，今后他将无法使用脸书、YouTube、苹果和斯波蒂菲（Spotify）等平台。

    数月以来，YouTube、脸书和推特备受批评，被指责在对抗虚假消息和仇恨言论方面的作为不够。身为信息战网站创始人，琼斯经常在媒体上露面，被贴上了极右标签。

    在造成包括20名儿童在内的26人死亡的桑迪胡克小学枪击案发生后，琼斯多次声称惨案是场骗局。脸书周一张贴消息说，该平台几天前撤下了琼斯所属页面的四段视频，因为它们违反了该社交网站关于仇恨性言论和骚扰的规定。

    在那之后，琼斯又将一些补充内容发布到脸书上，这导致后者关闭了他的四个主要页面。这些网页被指责歌颂暴力使用不人道的语言来描述跨性别者、穆斯林和移民

    周一中午，YouTube封锁了拥有240万用户的琼斯频道，原因是该频道违反了平台关于仇恨性言论和儿童安全的规定。同一天，音乐流播服务公司斯波蒂菲宣布撤下了《亚历克斯·琼斯秀》的所有录音，将来也不允许该节目出现，理由同样是后者的仇恨性言论。

    这种清洗行为是串通好的，与所谓仇恨性言论的规定无关，琼斯在周一的节目中说道。好几个极端保守网站对琼斯表示支持，同意这是科技巨头们的一个阴谋。

    技术巨头公司开始禁止右翼阴谋论者琼斯使用它们的服务，反映出在社交媒体爆发抗议后，这些公司加大了政策执行力度。

    尚未封杀琼斯的推特网站也收到类似呼吁。琼斯拥有大量右翼追随者，他宣扬阴谋论；比如称9·11等恐怖袭击是政府自导自演。在社交媒体爆发抗议后，技术公司开始对琼斯采取行动。苹果公司已从其iTunes Podcast应用程序中删除了信息战网站”6个播客中的5个，理由是它们违反了反仇恨言论政策。

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