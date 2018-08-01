大型舰艇不足 缺乏海外基地：俄媒称俄重建远洋海军仍需时日

据俄罗斯《观点报》网站 7 月 29 日发布的题为《俄罗斯要成为真正的全球大洋海军还缺少什么》的文章称，俄罗斯海军在 7 月 29 日迎来自己的节日 —— 海军节。经历了上世纪 90 年代的衰退后，俄罗斯海军怎样才能恢复自己的全球实力？





已重新崛起





文章称， 7 月 29 日在俄罗斯各滨海城市举行了海军节庆祝活动。主要的海军阅兵仪式在圣彼得堡和喀琅施塔得举行。 40 多艘舰艇和相同数量的飞机在这里庄严列队接受检阅，它们代表着俄罗斯的 4 大舰队 —— 波罗的海舰队、黑海舰队、北方舰队以及太平洋舰队。









俄总统普京曾不失自豪地表示，俄海军覆盖的地理范围显著扩大，已包括地中海、北大西洋以及亚太地区海域。普京还称： “ 今年计划进行 102 次航行。 ”





黑海舰队前参谋长、海军中将彼得 · 斯维亚塔舍夫表示： “ 我们现在所看到的情况证明，俄罗斯海军在经历了上世纪 90 年代的衰落后已重新崛起。 ”





“ 全俄海军支持运动 ” 主席、预备役上校米哈伊尔 · 涅纳舍夫也表达了同样看法： “ 不久前我们的舰艇只能航行至离岸 15 至 60 海里的地方，那就算大规模的演习了。而现在，我们的舰艇已常驻世界各地，在 5 大洋自由航行。 ”





文章认为，这在很大程度上的确是事实，俄海军复兴的迹象的确存在，俄海军在叙利亚沿岸的军事行动便是明证。然而一个问题依然存在：我们的海军是否拥有足够的力量与能力在世界各大洋展示旗帜？





我们先从地中海说起。俄罗斯分舰队常驻地中海，舰队由 15 艘战舰和保障船只组成，其中包括 “ 埃森海军上将 ” 号和 “ 格里戈罗维奇海军上将 ” 号护卫舰以及多次使用 “ 口径 ” 巡航导弹打击叙利亚境内目标的柴电潜艇。





文章称，其他海域的情况要困难得多。事实上，赴其他海域执行远航任务的舰艇只有 2 艘。

其中一艘是 “ 佩列科普 ” 号训练舰。该训练舰刚刚完成从黑海舰队至太平洋舰队的远洋航行。另一艘是在波罗的海舰队服役的 “ 智者雅罗斯拉夫 ” 号护卫舰。





目前具备远航能力的还有太平洋舰队的 “ 特里布茨海军上将 ” 号和 “ 维诺格拉多夫海军上将 ” 号大型反潜舰。这 2 艘战舰已造访过柬埔寨、泰国以及越南。

能力仍不足





文章设问称，而这些就足够证明俄罗斯海军已完全恢复自己在世界大洋的存在吗？





文章称，公开资料显示，在 2017 年一整年，俄罗斯的主要水面舰艇共完成了 34 次远航战斗航行，而今年俄罗斯靠什么来完成次数比去年多 2 倍的航行呢？





可以猜测，俄海军将增派一艘大型登陆舰和两艘轻护舰来加强地中海俄舰队的实力。但问题是仅仅在地中海增强实力，而非在全球大洋层面上。总的来说，目前要完全赞同海军中将斯维亚塔舍夫 “ 俄罗斯海军经历了 90 年代的衰退后已实现复兴 ” 的乐观结论还为时尚早。我们还处于这一过程的最初阶段。当然，这一阶段我们已经取得了很多成就。目前俄罗斯海军拥有的装备完善、可在远洋地区航行的舰艇仍然不足。





俄罗斯海军拥有约 10 艘战略导弹潜艇，但要真正回归全球大洋，这个数量仍是不够的。俄海军还拥有数量相同的多用途核潜艇，但这些潜艇都处于不同状态，其技术装备状况并非完好。而柴电潜艇则完全无法完成远航任务。由于人们看不见水下的潜艇，所以它们也无法代表俄海军在全球大洋的存在。





那么只剩下近海战舰、侦察舰、训练舰以及保障类船只。如果将这些舰船的航行也计算在内，那么 102 次航行可以完成。





要让俄罗斯海军重新常驻世界大洋，需要改造 100 多艘第 1 级和第 2 级舰艇，改造数百艘保障船、油船及运输船。此外，还必须在叙利亚、越南和古巴重建临时基地。毕竟让（需要维修的）舰艇绕着欧洲返回北方舰队基地与用浮动船坞对舰艇进行维修是完全不同的事情。

文章认为，今天要重建一支海军，远比

1990

年那样摧毁一支海军复杂得多。

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