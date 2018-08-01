朝鲜要求恢复朝韩经济合作项目 韩高官赴美讨论部分解除制裁

韩媒称，朝鲜 7 月 31 日加大力度要求恢复朝韩合作的两个经济项目，对双方合作进展缓慢表示不满。





据韩联社 7 月 31 日报道，朝鲜劳动党党报《劳动新闻》在一篇评论中批评韩国利用国际制裁为借口，迟迟不肯推动朝韩合作。





该报说： “ 虽然青瓦台已经易主，但还是没有鼓起勇气就关闭开城工业园区和暂停金刚山旅游计划采取任何措施，而这都是前几任保守政府遗留下来的问题。青瓦台反而加入外国列强的行列，扩大制裁名单并加大施压。 ”





报道称， 2016 年，韩国决定关闭开城工业园区，以报复平壤的挑衅行为。





报道指出，开城工业园区被认为是朝韩两国的主要合作项目。另外一个主要合作项目是位于朝鲜东海岸的金刚山旅游项目，该项目于 2008 年 7 月被暂停，因为此前一名韩国女游客在度假村附近被朝鲜警卫击毙。





《劳动新闻》特别指出，首尔政府没有征求任何人的意见就单方面决定关闭开城工业园区，并补充表示此举与制裁无关。





《劳动新闻》称： “ 重启金刚山旅游的问题也无关制裁。外界的制裁与欣赏我们名山的风景到底有什么关系？ ”





报道称，朝鲜加大力度呼吁韩国加快推动朝韩交流，这显然体现了朝鲜对于目前进展速度的不满。





报道指出，自 4 月的历史性峰会以来，朝韩两国举行了一系列工作层面的会谈，协调在多个领域的合作，这些领域包括公路、铁路、林业和体育。





报道称，然而，韩国一直没有积极与朝鲜往来，尤其是在经济方面，因为韩国担心这会违反由于平壤核导计划而对其实施的多层次制裁。





报道指出，《劳动新闻》对所有这些努力没有转化为朝韩关系方面的实质性进展表示失望。

另据韩联社 7 月 31 日报道，韩国政府消息人士 7 月 31 日表示，韩国国家情报院院长徐薰 7 月 26 日至 29 日访问美国，同美国政府高层人士就部分解除对朝制裁进行了讨论。





报道称，访问期间，徐薰分别会见国务卿蓬佩奥、中情局局长吉娜 · 哈斯佩尔等美国政府负责对朝政策的重要人士。徐薰一再要求美方在开设朝韩联络办公室等有关促进对话与合作的事宜上解除对朝制裁。





报道称，但美方对徐薰的要求有何立场尚不清楚。近来，美国政府强调须维持对朝鲜的制裁，直到朝鲜弃核。蓬佩奥 7 月 25 日与韩国统一部长官赵明均通电话，要求韩方遵守对朝制裁。





美国国务院负责东亚事务的代理副助理国务卿马克 · 兰博特 7 月 26 日在美国驻韩大使馆会见开城工业园区入驻企业负责人时表示，除非朝鲜无核化取得进展，否则无法放松对朝制裁，现阶段朝韩不宜重启经济合作项目。





消息人士表示，徐薰还与美方就朝美领导人会谈后的半岛局势、韩美如何引导朝鲜实现半岛无核化等进行了讨论。

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