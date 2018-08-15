美严惩金融危机元凶 苏格兰皇家银行被罚49亿美元

美国司法部对银行在2008年金融危机中的不当行为向单家金融机构开出了最大罚单。周二（8月14日），苏格兰皇家银行（RBS）因危机前夕误导投资者被判49亿美元罚款。
马萨诸塞州最高联邦检察官莱林（Andrew Lelling）在声明中说：“这项同类中处罚力度最大的决议将让RBS对欺骗我们投资界人士和机构负责。”
司法部表示，从2005年到2008年，RBS“经常向投资者做出虚假陈述”，隐瞒了所具有的高违约风险，误导他们购买了由风险抵押贷款支持的证券。RBS借此获利达数亿美元，而投资者——包括抵押贷款巨头房利美和房地美——则蒙受重大损失。
RBS否认了这些指控且不承认其做法有不当行为，但首席执行官Ross McEwan在声明中表示“很高兴能够达成最终解决方案”。
2017年年底，RBS同意单独向联邦住房金融局支付55亿美元，后者是房利美及房地美的管理机构，以解决其在美国住房抵押贷款证券发行和承销领域涉及约320亿美元的索赔。
住房贷款抵押证券是住房抵押贷款所转化的证券。危机之前，不少银行大量出售这种证券给投资者。2006年至2007年，美国房地产市场泡沫破裂，许多房主止赎房屋，金融危机揭开序幕。
美国政府指控RBS等金融机构在地产泡沫最盛时期，明知类似贷款的风险和质量的情况下，仍大量出售给投资者。
RBS成立于1727年，总部设在爱丁堡，是英国最大的银行，业务遍布全球。英国政府目前持有其62.4%的股份。
受2008年金融危机影响，该行不得不由英国政府进行创纪录的455亿英镑纾困，此后9年一直亏损。亏损原因主要是业务重组涉及巨额支出，以及金融危机前的抵押贷款债券不当销售行为可能导致的巨额罚款。
本周二，该银行在同意支付这笔罚金之后还宣布，将于今年10月12日向股东派发一项每股2便士的普通股息。这也是该行自2008年以来的首次派息。
2008年之后，美国司法部也陆续对美国银行、花旗银行、高盛等大银行与RBS类似的做法开出了巨额罚单。本月早些时候，富国银行同意支付20.9亿美元以了结对其创建和出售的抵押贷款涉嫌谎报买方收入的调查；汇丰银行也宣布同意支付7.65亿美元以就其针对金融危机前夕的抵押贷款证券不当销售的调查进行和解。
“许多美国人遭受着2008年金融危机持续的经济伤害，”美国司法部代理副检察长帕努乔（Jesse Panuccio）说，“对RBS的判罚也传递出信息，司法部将对损害美国经济和消费的金融机构追究到底。”
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