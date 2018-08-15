美严惩金融危机元凶 苏格兰皇家银行被罚49亿美元

美国司法部对银行在 2008 年金融危机中的不当行为向单家金融机构开出了最大罚单。周二（ 8 月 14 日），苏格兰皇家银行（ RBS ）因危机前夕误导投资者被判 49 亿美元罚款。

马萨诸塞州最高联邦检察官莱林（ Andrew Lelling ）在声明中说： “ 这项同类中处罚力度最大的决议将让 RBS 对欺骗我们投资界人士和机构负责。 ”

司法部表示，从 2005 年到 2008 年， RBS“ 经常向投资者做出虚假陈述 ” ，隐瞒了所具有的高违约风险，误导他们购买了由风险抵押贷款支持的证券。 RBS 借此获利达数亿美元，而投资者 —— 包括抵押贷款巨头房利美和房地美 —— 则蒙受重大损失。

RBS 否认了这些指控且不承认其做法有不当行为，但首席执行官 Ross McEwan 在声明中表示 “ 很高兴能够达成最终解决方案 ” 。

2017 年年底， RBS 同意单独向联邦住房金融局支付 55 亿美元，后者是房利美及房地美的管理机构，以解决其在美国住房抵押贷款证券发行和承销领域涉及约 320 亿美元的索赔。

住房贷款抵押证券是住房抵押贷款所转化的证券。危机之前，不少银行大量出售这种证券给投资者。 2006 年至 2007 年，美国房地产市场泡沫破裂，许多房主止赎房屋，金融危机揭开序幕。

美国政府指控 RBS 等金融机构在地产泡沫最盛时期，明知类似贷款的风险和质量的情况下，仍大量出售给投资者。

RBS 成立于 1727 年，总部设在爱丁堡，是英国最大的银行，业务遍布全球。英国政府目前持有其 62.4% 的股份。





受 2008 年金融危机影响，该行不得不由英国政府进行创纪录的 455 亿英镑纾困，此后 9 年一直亏损。亏损原因主要是业务重组涉及巨额支出，以及金融危机前的抵押贷款债券不当销售行为可能导致的巨额罚款。

本周二，该银行在同意支付这笔罚金之后还宣布，将于今年 10 月 12 日向股东派发一项每股 2 便士的普通股息。这也是该行自 2008 年以来的首次派息。

2008 年之后，美国司法部也陆续对美国银行、花旗银行、高盛等大银行与 RBS 类似的做法开出了巨额罚单。本月早些时候，富国银行同意支付 20.9 亿美元以了结对其创建和出售的抵押贷款涉嫌谎报买方收入的调查；汇丰银行也宣布同意支付 7.65 亿美元以就其针对金融危机前夕的抵押贷款证券不当销售的调查进行和解。

“

许多美国人遭受着

2008

年金融危机持续的经济伤害，

”

美国司法部代理副检察长帕努乔（

Jesse Panuccio

）说，

“

对

RBS

的判罚也传递出信息，司法部将对损害美国经济和消费的金融机构追究到底。

”

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