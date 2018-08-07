高温导致全球小麦价格飙升 面包或将更贵

美媒称，随着席卷欧洲和亚洲的热浪压低对今年收成的预期，全球小麦价格暴涨，达到几年来的最高点。





据美国《华尔街日报》网站 8 月 4 日报道，芝加哥小麦期货价格 2 日达到三年来的最高点，而欧洲的一个重要基准价格达到四年来新高。今年到目前为止，在巴黎交易的小麦粉价格已猛涨了 33% 。这导致了一些地区饲料价格攀升，最终可能意味着面包更贵。





高温和干旱通常会阻碍谷物生长，降低谷物质量。考虑到这一点，美国农业部预测，全球小麦库存将自 2013 年以来首次出现下降。





迄今为止，大多数农业分析人士说，这种妨碍小麦生长的夏季高温是一种反常现象。但全球变暖的前景使得一些观察人士预测，世界上一些地区的农业生产最终将发生重大调整。





在多年的供应过剩之后，今年的高温正在影响俄罗斯、乌克兰、法国和英国等主要种植地区的小麦产量，同时也影响澳大利亚、中国和亚洲其他地区的小麦产量。





英国经历了 40 年来最炎热的夏天，欧洲南部部分地区预计将在本周末打破最高气温纪录，而 6 月的北京在半个世纪以来最炎热的天气里煎熬。





欧洲经历如此炎热的夏天是不同寻常的。气象咨询公司雷迪恩特咨询公司的农业气象学家唐纳德 · 基尼说，这种不合时宜的高温 “ 已经持续了至少几个月，上个月气温一直比正常情况高约 3.9 至 5.7 摄氏度 ” 。





欧洲小麦通常在 6 月和 9 月之间收获，目前的收获数据显示出歉收。国际谷物理事会上个月把 2018 年至 2019 年欧盟小麦产量预测从 3 月的 1.483 亿吨下调至不到 1.4 亿吨。





市场研究公司农业资源公司在最近的一份报告中说： “ 欧盟严重的旱灾没有尽头。全球小麦牛市行情方兴未艾。 ”

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