高温导致全球小麦价格飙升 面包或将更贵

美媒称，随着席卷欧洲和亚洲的热浪压低对今年收成的预期，全球小麦价格暴涨，达到几年来的最高点。
据美国《华尔街日报》网站8月4日报道，芝加哥小麦期货价格2日达到三年来的最高点，而欧洲的一个重要基准价格达到四年来新高。今年到目前为止，在巴黎交易的小麦粉价格已猛涨了33%。这导致了一些地区饲料价格攀升，最终可能意味着面包更贵。
高温和干旱通常会阻碍谷物生长，降低谷物质量。考虑到这一点，美国农业部预测，全球小麦库存将自2013年以来首次出现下降。
迄今为止，大多数农业分析人士说，这种妨碍小麦生长的夏季高温是一种反常现象。但全球变暖的前景使得一些观察人士预测，世界上一些地区的农业生产最终将发生重大调整。
在多年的供应过剩之后，今年的高温正在影响俄罗斯、乌克兰、法国和英国等主要种植地区的小麦产量，同时也影响澳大利亚、中国和亚洲其他地区的小麦产量。
英国经历了40年来最炎热的夏天，欧洲南部部分地区预计将在本周末打破最高气温纪录，而6月的北京在半个世纪以来最炎热的天气里煎熬。
欧洲经历如此炎热的夏天是不同寻常的。气象咨询公司雷迪恩特咨询公司的农业气象学家唐纳德·基尼说，这种不合时宜的高温“已经持续了至少几个月，上个月气温一直比正常情况高约3.9至5.7摄氏度”。
欧洲小麦通常在6月和9月之间收获，目前的收获数据显示出歉收。国际谷物理事会上个月把2018年至2019年欧盟小麦产量预测从3月的1.483亿吨下调至不到1.4亿吨。
市场研究公司农业资源公司在最近的一份报告中说：“欧盟严重的旱灾没有尽头。全球小麦牛市行情方兴未艾。”
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost