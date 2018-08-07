争夺东南亚：谷歌、阿里聚焦云计算基础设施建设

8 月 7 日消息，云计算巨头正期待着进一步开拓亚洲市场。近日，谷歌宣布在新加坡成立数据中心，同时，阿里云也宣布马来西亚第二个可用区正式上线。

目前，谷歌在新加坡的数据中心以及增加到了 3 个，总投资达到 8.5 亿美元。据了解，数据中心的相关基础设施也按照谷歌的环保要求来建造，而早在今年 4 月，谷歌就曾透露，其基础设施以及实现了 100% 可再生能源的长期目标。





根据谷歌的战略规划，该公司目前在 20 个地区和五大洲共运营 61 个开放和临时区。在亚洲市场，谷歌的可用区覆盖中国香港、悉尼、中国台湾、东京、孟买和新加坡。





而谷歌主要瞄准亚洲市场也表明亚洲地区是互联网用户增长最为迅猛、需求最为多元的活力地区。在亚洲部署多个数据中心后，可以提高云平台本地化服务质量，也可以建立更多本地运维团队，及时解决本地中心的故障，不必绕道总部、费时费力。

同时，阿里云在马来西亚的第二个可用区正式上线，以便满足马来西亚、泰国、越南、缅甸等东南亚地区客户日益增长的云计算需求。阿里云还将在 8 月设立马来西亚第一个 DDoS 云清洗中心。截至目前，阿里云已经部署了一张覆盖全球的云计算服务网络，包括美国西部、美国东部、澳大利亚、日本、新加坡、中东、欧洲、中国香港等 18 个地域开放了 47 个可用区。





马来西亚于阿里巴巴而言，是海外第一个 eWTP 数字中枢，因此合作的深度和广度就要远超一般的商务合作。这种深入的合作，实际上有助于阿里云深入了解东南亚市场，提供更加本地化的云计算人工智能服务。

事实上，在东南亚地区，云计算服务的受众非常广泛。谷歌表示，在三年时间里，有 7000 多万人是第一次上网。这一点在该地区的工业研究中也得到了印证。

根据亚洲云计算协会 (aca) 最近的一项研究显示，在 14 个亚太国家中，新加坡被认为是 “ 最适合云计算 ” 的国家。该国的宽带质量、网络安全和商业发达程度都受到了赞扬。马来西亚排名第 8 位，其指出政府的 “ 云第一 ” 战略是未来成功的潜在基础。

据了解，东南亚目前总人口 20 亿左右 ( 由于地缘经济文化等原因，本文中将 “ 印度 ” 、 “ 香港 ” 等地归入 “ 东南亚 ” 大环境 ) 。相关数据显示， 2017 年印度、东南亚地区投资总额高达 180 亿美元，同比去年上涨近三倍。谷歌和淡马锡发布的报告也显示，预计到 2025 年，东南亚的互联网经济规模将会增长至 2000 亿美元。

互联网的增长潜力也预示着东南亚市场对于基础服务

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云计算的大量需求。而对于全球云计算企业来说，东南亚已经成为了必争的潜力市场，中国企业也有可能在全球范围内同亚马逊、

IBM

这些国际巨头一同竞争。

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