韩国47岁女子求转运棺材内睡觉 疑因天太热被闷死

据英国《每日电讯报》报道，韩国龟尾市一名女子因迷信 “ 躺棺材能转运 ” ，找来空棺材和两名室友一起在出租屋内进行 “ 仪式 ” 。不料由于天气炎热，该女子被活活闷死在棺材里，直到第二天清晨才被发现死亡，而两名与她一起睡棺材的室友则幸存了下来。

据悉，死者现年 47 岁，于 8 月 3 日清晨 6 时 30 分被另两位从棺材内睡醒的室友发现，当时她躺在棺材内没了呼吸，室友吓得连忙报警。警方到达现场后发现房间里的棺材很可疑，调查后发现，原来死者是因为迷信，才会找来空棺木，相约另外两名室友举行一种 “ 神秘仪式 ” ，她深信只要躺在棺材里就能够去除自己的厄运。

室友称，这个仪式需要持续一整夜，她们在晚上 20 时左右分别躺进了棺材。两个小时之后，死者曾经爬出棺木外抱怨 “ 我觉得有点呼吸困难 ” 但室友劝她再忍一下，因此死者又再度堂躺回棺木中，就此入睡。





警方表示，这些女子都是 “ 伪宗教（ pseudo religion ） ” 的成员，该组织是近年来韩国出现的人数较多的邪教组织。这些邪教宣称，能通过一些奇特的仪式来解决各种个人、精神或经济问题。

警方称，案件并无可疑之处，初步判断是因为天气炎热，棺木密不透风，才导致该女子躺在密闭的棺材內窒息死亡。如果经过尸检，确定女子是在棺材内被闷死，幸存的

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名室友可能会被控过失致人死亡。据悉，近期朝鲜半岛受热浪侵袭，气温高达

40

℃

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