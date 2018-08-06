美针对中国推印太战略 王毅批“域外国家”是南海军事化推手

境外媒体称，中国 4 日发誓将保持在南海的军事存在，坚称美国是 “ 地区军事化的最大推手 ” 。美国务卿蓬佩奥此前承诺投入 3 亿美元加强印太地区的安全工作。





据日本《读卖新闻》 8 月 5 日报道， 4 日是美国国务卿蓬佩奥就职 100 天的日子，他在亚洲的影响力正在增强。蓬佩奥对于促成 6 月的史上首次美朝首脑会谈是有功之臣，最近他又不断丰富特朗普政府所重视的 “ 印度洋 - 太平洋战略 ” 具体内容。





蓬佩奥 4 日在举办东盟外长相关会议的新加坡举行了记者会。他宣布为加强印太地区安保合作，将投资约 3 亿美元。





蓬佩奥说，投资将针对海洋安保、人道援助 / 维和行动、反恐等领域。他强调， “ 美国将推进地区安保，继续构建公平互惠的经济合作关系 ” 。





蓬佩奥 7 月底曾宣布美国将设立 1.13 亿美元规模的基金，用于印太地区基础设施建设。

报道称，蓬佩奥针对的是在印太地区影响力日增的中国。





另据日本《产经新闻》 8 月 5 日报道，美国在此次东盟系列会议上表示，要在印度洋 - 太平洋地区建立美国主导的 “ 自由开放 ” 的经济区，以对抗中国的 “ 一带一路 ” 倡议。





美国国务卿蓬佩奥 3 日在与东盟国家外长举行会议时强调， “ 美国是太平洋国家 ” 。他并表示，印太战略将以该地区最大的多边组织东盟为中心展开。





报道称，蓬佩奥 7 月宣布要成立 1.135 亿美元的基金支持印太地区经济发展。而负责为 “ 一带一路 ” 融资、由中国主导的亚洲基础设施投资银行的资本约为 1000 亿美元。





但是，美国国会正在审议一项超党派法案，其内容是把美国政府开发融资规模扩大一倍，达到 600 亿美元。特朗普政府希望法案通过后，针对 “ 数字经济、基础设施建设、能源 ” 等印太地区的增长领域，促进由美国企业主导的投资。





报道称，美国政府的战略是，通过美国企业的参与，使 “ 开放透明 ” 的商业惯例确定下来，进而扩大美国影响力。





此外据香港《南华早报》网站 8 月 4 日报道，中国 4 日发誓将保持在南海的军事存在，坚称美国是 “ 地区军事化的最大推手 ” 。美国务卿蓬佩奥此前承诺投入 3 亿美元加强印太地区的安全工作。





报道称，这笔投入是美国对抗中国在本地区影响力的举措之一。





蓬佩奥之前宣布拿出 1.13 亿美元预算用于印太地区发展。他把这笔钱形容为美国对本地区承诺的 “ 首期款 ” 。





蓬佩奥还表示，他与东盟国家讨论了中国在南海的军事化行动以及维护以规则为基础的地区秩序的重要性。





中国外长则予以回击。国务委员兼外交部长王毅说： “ 个别域外国家又到这里来指手画脚，唯恐我们这个地区不乱，这是一个很遗憾的现象。 ”





他还指出，面对不断增强的军事威胁和压力，中国当然要履行国际法赋予的自保权和自卫权。





他说，美国把大规模战略性武器频繁开进南海地区，构成了对本地区国家的安全威胁，成为本地区军事化的最大推手。





报道称，中国还表示美国的承诺金额太少了，但对美国此举表示欢迎，因为双方都以维护地区安全为目标。





有分析师认为，随着中国影响力不断增强，美国的投入金额确实不足以展现其对本地区的承诺。





国际关系专家胡逸山说： “ 印度洋 - 太平洋战略如果想要在本地区发挥真正的威力，尤其需要美国拿出巨额军事开支。但美国完全没有表现出承担此类开支的意愿，具有讽刺意味的是，提出印太战略的正是特朗普政府。 ”





菲律宾地缘政治专家理查德

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海达里安认为，本地区欢迎中美之间的良性竞争，

“

我们欢迎两个超级大国为发挥影响力、推行能力建设计划而开展良性竞争，但不包含零和竞争

”

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