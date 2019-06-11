日本研发出用一滴血检测多种癌症的技术

据《日本经济新闻》6月11日报道，日本东丽将在2019年内针对只用一滴血就能发现各种癌症的检测方法，向日本厚生劳动省申请制造销售许可。如果被选为优先审查对象，很可能最早在2020年获批。该方法有望尽早发现胰腺癌等癌症。





如果获批，预计只需几万日元即可一次性检测多种癌症。目前，通过基因检测发现癌症的方法在美国实现实用化，但是需要几十毫升血液，能够发现癌症的比例也较低。据悉使用东丽的技术只需1滴血，对使用者的负担较小，并且判断是否患有癌症的精确度也高达95%以上。

东丽与日本国立癌症研究中心等于2014年启动的研究项目于近期结束，将把成果推向实用化。罹患癌症后血液中名为“小分子核糖核酸（microRNA）”的物质将会增加，东丽开发出检测该物质的基因解析芯片。

东丽的基因解析芯片运用该公司的自主材料和加工技术，能够以达到以往100倍的敏感度检测出小分子核糖核酸。只需1滴血（50微升）左右即可进行检测。

小分子核糖核酸是参与基因活动的物质，人体内存在约2600种该物质。罹患癌症后会分泌特定的小分子核糖核酸，并进行增殖或转移。

研究项目中成功锁定了乳腺癌的5种、大肠癌的3种等掌握各种癌症关键的小分子核糖核酸。东丽能够检查胰腺癌和胆道癌的基因解析芯片4月入选厚劳省的“先驱审查指定制度”对象。一般审查时间需要12到14个月，入选后最短可缩至6个月。

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