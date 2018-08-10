美中贸易战致中共党内现裂痕 中国已尝到苦果

正在愈演愈烈的美中贸易战正在中共党内造成分歧，中国国家主席习近平最为亲近的助手、有中共 “ 三朝帝师 ” 之称的王沪宁正在成为众矢之的。





路透社 8 月 9 日星期四援引几位没有署名的中共官员透露的消息报道说，很多中共内部的看法是，宣传部门的浮夸自大导致了美国对中国的警惕，进而在贸易问题上不惜跟中国直接发生冲突。此外，中国已经尝到了贸易的苦果，越来越多的人对中国的发展前景感到担忧。





两名知情人士对路透社说，中国国家主席习近平虽然牢牢地大权在握，但在党内还是罕见地出现了是对其经济政策以及如何处理美中贸易战的批评，而且这种裂痕已经波及到了中共负责宣传系统的王沪宁。





其中一位接近中国领导层和宣传系统的消息人士对路透社说： “ 他因为没有做好宣传工作和把中国吹过了头现在惹上麻烦了。





在中共高层最近一年一度的北戴河会议期间，中共常委王沪宁似乎在 7 月份的大部分时间一直处于 “ 失踪 ” 状态。





路透社还援引一位要求匿名的政府政策顾问提供的消息报道说，在美中爆发贸易战之后，在政府内部，越来越多的人对中国的前景感到担忧。





纽约时报星期四报道说，参与美中贸易决策的人士透露说，为了绕开美国的新设关税，数百家西方企业已经在重新考虑把产品的组装转移到中国以外的地方。





一位中国政府智库的学者对路透社说，很多经济学家和知识分子对中国的贸易战政策感到不满。他说： “ 主流观点是，中国的立场过于强硬，领导层显然是误判了形势。 ”





他说： “ 从贸易冲突演变成现在的贸易战已经令中共开始对形势重新思考，人们认为贸易战跟一些中国部门和学者夸大中国实力、误导了美国、甚至国内舆论有关。 ”





一名了解中国宣传部门运作的政府官员说： “ 在贸易战中，宣传部门有一种看法认为特朗普不靠谱，但实际上他是怕我们变得强大。 ”





目前还不清楚王沪宁是否会被问责，王沪宁也可能是他卷入了其他党内矛盾。路透社的另一个消息来源说，王沪宁反对围绕习近平搞的个人崇拜。





中国官方媒体在美中贸易战中仍然保持强硬，但有迹象表明，中国已经愿意调整曾经誓言绝不让步的《中国制造 2025 》。纽约时报援引全球化智库高级研究员、前中国商务部官员何伟文的说报道说，中国的红线是中国的发展权，而不是《中国制造 2025 》。





此外，中国媒体上虽然充斥着大量贸易战如何损害了美国自己的报道，但是路透社的报道说，中国政府官员内部圈子里的看法是，中国已经尝到了贸易战的苦果，而中国宣传系统正在面临前所未有的检讨。





接受路透社采访的一名消息人士说，现在中国经济强大了，树大招风，

“‘

韬光养晦

’

，含而不露不可能了，但至少可以管控住我们自己的宣传尺度，审时度势地讲述中国的故事。

”（美国之音）

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